Nowe ustalenia w sprawie podkomisji smoleńskiej. Morawiecki komentuje

Moja wiara w tego typu informacje jest więcej niż umiarkowana - powiedział we wtorek były premier Mateusz Morawiecki, pytany o informacje, że podkomisja smoleńska przetrzymywała dowody w sprawie katastrofy. Te i inne ustalenia w reportażu "Siła śledztwa" przedstawił dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 Piotr Świerczek.

Telewizyjna premiera reportażu "Siła śledztwa" we wtorek o godz. 20:30 w TVN24. Dostępny jest już teraz w TVN24 GO .

Były premier Mateusz Morawiecki był we wtorkowy poranek gościem Polsat News. Został zapytany o to, czy miał jakąkolwiek wiedzę na temat przetrzymywania dowodów przez podkomisję smoleńską Antoniego Macierewicza. - Moja wiara w tego typu informacje jest więcej niż umiarkowana - odparł Morawiecki.

- Zapoznawałem się z wnioskami tej komisji. Co do przepływu dokumentów, to nie jestem w stanie odpowiedzieć - dodał. Raport podkomisji nazwał "na pewno przekonującym".