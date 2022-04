Donald Tusk: panowie Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz, ten wstyd pozostanie z wami na zawsze

W raporcie kierowanej przez Antoniego Macierewicza podkomisji smoleńskiej znalazły się nieocenzurowane zdjęcia ofiar katastrofy. - To, co zrobili panowie Kaczyński i Macierewicz, obrażając pamięć o ofiarach tylko po to, żeby jątrzyć, to jest coś niewybaczalnego. Polki i Polacy wstydzą się za to, co zrobiliście w ostatnich kilkudziesięciu godzinach - skomentował Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej.

W poniedziałek Antoni Macierewicz przedstawił kolejny raport podkomisji smoleńskiej, w którym podtrzymano tezy o wybuchu w samolocie i eksplozji przed rozbiciem się maszyny o ziemię. W dokumencie pojawiły się nieocenzurowane zdjęcia, przedstawiające ciała niektórych ofiar katastrofy smoleńskiej - między innymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Macierewicz we wtorek wieczorem przeprosił w oświadczeniu za ten "niedopuszczalny błąd". Minister obrony narodowej polecił Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zbadanie sprawy.

Tusk: panowie Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz, ten wstyd pozostanie z wami na zawsze

Do sprawy odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który przemawiał w środę na Radzie Krajowej PO.

- W ostatnich dniach jesteśmy świadkami czegoś nie do zaakceptowania, czegoś dramatycznie złego. To powrót do Smoleńska i retoryki o zamachu, wyłącznie po to, żeby wojna domowa w Polsce na nowo rozgorzała z niezwykłą mocą. Właśnie teraz, kiedy Rosja zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce i Europie - powiedział.

Dodał, że "nie chce mówić o teoriach panów Macierewicza i Kaczyńskiego", ale "to, co zrobili w ostatnich dniach, wykorzystując pamięć Polek i Polaków, szczególnie rodzin tych, którzy zginęli w katastrofie, obrażając pamięć o ofiarach, po to tylko, żeby zaognić, jątrzyć, rozpocząć kolejny rozdział politycznej wojny domowej, to jest coś niewybaczalnego".

- Panowie Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz, dzisiaj Polki i Polacy wstydzą się za to, co zrobiliście w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, ten wstyd pozostanie na zawsze - zwrócił się do rządzących.

Tusk: każdy, kto chce nas skłócić, tak naprawdę realizuje plan Putina

Tusk podkreślił, że nie ma nic gorszego w obecnej sytuacji, niż "odpowiedzieć na wojnę i wojenne zagrożenie u naszych granic hasłem wojny domowej w naszych granicach".

- Najważniejszą, niezbędną, o znaczeniu egzystencjalnym odpowiedzią wszystkich Polaków - włącznie z władzą - na wojnę, na to śmiertelne niebezpieczeństwo, które czyha na Polskę, na Ukrainę, na całą Europę ze wschodu, musi być fundamentalna jedność i pokój tu, wewnątrz naszych granic - mówił.

Dodał, że "można się spierać, na tym polega demokracja, można mieć różne poglądy na różne rozwiązania, ale nie można w żaden sposób narażać dzisiaj Polski, Polek i Polaków, na ostry konflikt polityczny, który przypomina coraz bardziej polityczną wojnę domową".

- Gorąco apeluję ponownie z tego miejsca do rządzących: zaniechajcie tych niebezpiecznych i idiotycznych pomysłów na skłócanie Polaków. Nie fundujcie Polsce politycznej wojny domowej, bo to jest najgorsza odpowiedź na tę prawdziwą wojnę, która dzisiaj dzieje się na Ukrainie. Każdy, kto funduje konflikt, każdy kto chce skłócić nas, kto chce skłócić Polskę z Zachodem, z resztą Europy tak naprawdę realizuje plan Putina - stwierdził.

