Raport NIK w sprawie podkomisji smoleńskiej. Brejza: każda złotówka powinna zostać bezwzględnie zbadana

Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła resortowi obrony "brak właściwego nadzoru i kontroli" nad częścią umów zawartych z członkami podkomisji smoleńskiej - przekazała we wtorek Wirtualna Polska. - To jest smutne żerowanie na katastrofie smoleńskiej i każda złotówka przeznaczona na działalność tej podkomisji, tej szopki Antoniego Macierewicza, powinna zostać bezwzględnie wyjaśniona - ocenił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz bronił prac komisji, argumentując, że "kwestii, które są związane z działalnością podkomisji i wyjaśnieniem, jest naprawdę bardzo wiele".

We wtorek Wirtualna Polska poinformowała, że Najwyższa Izba Kontroli zarzuca Ministrowi Obrony Narodowej "brak właściwego nadzoru i kontroli" nad częścią umów zawartych z członkami podkomisji smoleńskiej. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że w 2022 roku "zawarto 23 umowy 'dotyczące udziału członków w pracach podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego'". "Łącznie kosztowały 1 208 000 tys. zł. W przypadku dziewięciu z nich - łącznie na kwotę 602 600 zł - nie wiadomo, na co konkretnie zostały wydane te pieniądze" - pisze portal.

Brejza: to smutne żerowanie na katastrofie smoleńskiej

- To jest straszne, smutne żerowanie na katastrofie smoleńskiej i każda złotówka przeznaczona na działalność tej podkomisji, tej szopki Antoniego Macierewicza, powinna zostać bezwzględnie zbadana i wyjaśniona, a osoby, które wydatkowały niesłusznie pieniądze, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności, powinny te środki zwrócić - zaznaczył senator KO.

Wiceszef MON: kontrola budżetu miała zupełnie irracjonalną formułę

Dopytywany o konkretny termin, przyznał, że "to jest pytanie do przewodniczącego tej podkomisji".

Podkomisja smoleńska

Podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej została powołana w lutym 2016 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który przed objęciem władzy przez Zjednoczoną Prawicę kierował złożonym z posłów PiS parlamentarnym zespołem do sprawy katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Po ustąpieniu z tego stanowiska w 2018 roku Macierewicz został przewodniczącym podkomisji.

We wnioskach końcowych raportu eksperci wskazali, że przyczyną wypadku było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią".