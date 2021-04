Macierewicz "będzie wyciągał dalej pieniądze, bredził te swoje androny, a raportu i tak nie będzie"

"Raportu tej podkomisji nie będzie nigdy"

Terlecki: też czekam na raport

"Nie chodzi tutaj wcale o wyjaśnienie sprawy"

- Antoni Macierewicz powołał przy wsparciu Jarosława Kaczyńskiego to ciało po to, aby wprowadzać zamieszanie, chaos, siać dezinformację i przede wszystkim, żeby budować elektorat na katastrofie smoleńskiej - stwierdził. Również on odwołał się do tego, że wcześniej sprawę badała komisja Jerzego Millera. Jak mówił, "komisja do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej była rządowa, komisja do spraw wyjaśnienia problemów pokazała swój raport, wszystkie inne działania mają charakter polityczny".