Czy politycy obozu rządzącego czytali raport Macierewicza? "Jestem w szkole, że mnie pan egzaminuje?"

Po ustaleniach reportera "Czarno na białym" Piotra Świerczka w sprawie raportu podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza reporter TVN24 pytał przedstawicieli obozu rządowego o to, czy w całości czytali ten raport. - Nie czytałem go w pełni, czytałem go w sposób szczątkowy, on mnie po prostu przekonuje - mówił poseł PiS Piotr Kaleta. - A ja jestem w szkole, że mnie pan egzaminuje? - zareagował na to pytanie Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA.

Antoni Macierewicz ukrył dokumenty i dowody, które nie pasują do tezy o bombie i zamachu.

Co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii z 2010 roku.

Amerykański raport obalający tezę o zamachu, który kosztował 8 milionów złotych, został przez podkomisję Macierewicza ukryty.

"A ja jestem w szkole, że mnie pan egzaminuje?"

Reporter TVN24 Radomir Wit pytał przedstawicieli obozu rządowego o to, czy w całości czytali raport podkomisji, której pracami kierował Antoni Macierewicz.

- Panie redaktorze, ja nie potrafię zbijać waszych fałszywych tez. Wierzę panu Antoniemu Macierewiczowi, bo znam go od lat, jest bardzo uczciwy. To, że państwo mówicie, że czegoś tam nie ma, to jest państwa teza - mówił poseł PiS Jarosław Zieliński, w przeszłości wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Jestem przekonany, że państwa ataki mają jakiś cel - dodał.

Na kolejne pytania reportera o to, czy czytał w całości raport, odparł: - A ja jestem w szkole, że mnie pan egzaminuje?

Zieliński do reportera TVN24: co ja jestem w szkole, że mnie pan egzaminuje? TVN24

"Czytałem go w sposób szczątkowy, on mnie po prostu przekonuje"

To samo pytanie reporter TVN24 zadał innemu posłowi PiS, Piotrowi Kalecie.

- Nie czytałem go w pełni, czytałem go w sposób szczątkowy, on mnie po prostu przekonuje - odpowiedział Kaleta. - Ale też słucham Antoniego Macierewicza, słucham pewnych opinii, które wywodzą się z tej podkomisji. Nie mam najmniejszego powodu im nie wierzyć - dodał.

- Uważam, że to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, pokazuje, że sytuacja, która zadziała się w Smoleńsku, jest wysoce prawdopodobna, że była złym, wrogim działaniem naszego sąsiada - powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Kaleta: nie czytałem raportu w pełni, czytałem go w sposób szczątkowy, on mnie po prostu przekonuje TVN24

"Siła kłamstwa". Reportaż Piotra Świerczka z "Czarno na białym" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24