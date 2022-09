Antoni Macierewicz komentuje ustalenia "Czarno na białym". Jest odpowiedź autora reportażu

Piotr Świerczek, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24, dotarł do dokumentów dotyczących katastrofy tupolewa w Smoleńsku, nieopublikowanych przez podkomisję smoleńską. Dowodzą one, że co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Pomimo takich dowodów Macierewicz wciąż mówi o dwóch bombach w samolocie i zamachu.

Macierewicz: niczym nie manipulowaliśmy

O tę sprawę Antoni Macierewicz był pytany w Sejmie. Na pytanie reportera TVN24 Radomira Wita o to, dlaczego to, co zostało ustalone, nie znalazło się w raporcie komisji, odparł: - niech pan nie kłamie przy wszystkich, to nieprzyzwoite.

Świerczek: zgadzam się z Macierewiczem w jednej kwestii

- Nie interesował go główny raport instytutu NIAR, który wprost mówi, że niski przelot nad ziemią, uderzenie w brzozę, obrót na plecy, a potem uderzenie o ziemię było możliwe, że rozpad samolotu i ilość szczątków na ziemi świadczy o tym, że jeśli ten samolot uderzał o kolejne przeszkody terenowe i pofałdowany grunt, to mogło dojść do rozczłonkowania na tyle części. O tym mówi raport NIAR - że końcówka skrzydła mogła się urwać w wyniku zderzenia z brzozą. O tym wszystkim mówi raport NIAR, ale Antoni Macierewicz go nie opublikował, opublikował tylko fragmenty załączników do amerykańskiego raportu, wybrał to, co mu odpowiadało do narracji - zwracał uwagę.