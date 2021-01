Na Podkarpaciu zawieszono zajęcia w 10 podstawówkach

Jak poinformowała we wtorek Mariola Kiełboń z podkarpackiego kuratorium oświaty w Rzeszowie, według danych z 26 stycznia zajęcia stacjonarne zostały całkowicie zawieszone dla uczniów w trzech szkołach podstawowych - w Dobkowicach w pow. jarosławskim, Gwoźdźcu w pow. stalowowolskim i w Tarnobrzegu. Dwie pierwsze szkoły zawiesiły zajęcia do 30 i 31 stycznia.

Częściowe zawieszenie

Cztery z nich zapowiedziały zawieszenie zajęć do 29 stycznia, pozostałe do 31 stycznia, 1 lutego i do 7 lutego.