"To była fala ponad dwa metry. Tylko się modliłam, żeby drzwi nie puściły." Zniszczenia na zdjęciach z drona

Uszkodzona droga wojewódzka, zniszczone torowisko, podtopione i zniszczone domy. To skutki intensywnych opadów deszczu w miejscowości Hadle Szklarskie na Podkarpaciu. - Ratowałyśmy z matką, co się dało. Tylko się modliłam, żeby drzwi nie puściły - relacjonowała jedna z mieszkanek. Trudna sytuacja jest też w wielu innych miejscowościach regionu.

"Tylko się modliłam, żeby drzwi nie puściły"

- Woda się zaczęła tak momentalnie zbierać. Wybiegłam, żeby samochód wyprowadzić z garażu. Nie zdążyłam. Woda była do połowy kolan. Dobrze, że nie wsiadłam do tego samochodu, bo bym się w nim utopiła - relacjonowała jedna z mieszkanek.

Dodała, że wróciła do domu. - Przez to wpuściłam sobie też trochę wody. Potem żeśmy z matką ratowały, co się dało. To była taka fala ponad dwa metry, że jednak okna przepuszczały i drzwi też troszkę przepuszczały - mówiła.