Śnieżyce i utrudnienia na kolei w Polsce. Część pociągów odwołano

Środowiska osób z niepełnosprawnościami i sojuszników są bardzo zaangażowane. Bez aktywnej walki nic takiego by się nie wydarzyło - mówiła w TVN24 Agata Sawicka, żona i opiekunka bloggera Wojtka Sawickiego, chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Para mówiła o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i o tym, jak ważny jest dla nich projekt ustawy o asystencji osobistej. - Jest on niedoskonały, ale to krok w dobrą stronę - ocenił Sawicki.