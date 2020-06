"Było widać falę. Robiliśmy tamy z czego mogliśmy". Ponad 2300 interwencji strażaków ostatniej doby

Niemal 30 osób ewakuowanych

"Z minuty na minutę robiło się naprawdę niebezpiecznie"

"Nie mamy do czego wracać"

Gwałtowne ulewy na Podkarpaciu

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia hydrologiczne dla południowo-wschodniej części Polski. Trzeci stopień ostrzeżeń hydrologicznych wydany został dla całego województwa podkarpackiego. Oprócz tego najwyższy stopień alertów obowiązuje na terenie województwa: lubelskiego (dla zlewni Sanu od ujścia Wisłoki do ujścia do Wisły i Wisły od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej); świętokrzyskiego (dla zlewni Wisły od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej, Wisły od ujścia Czarnej do ujścia Sanu i Wisły od ujścia Dunajca do ujścia Czarnej); małopolskiego (w zlewni Wisły od ujścia Dunajca do ujścia Czarnej, Breni, Wisłoki od Krajowic do ujścia, Ropy i Wisłoki do Krajowic).