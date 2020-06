"Powódź błyskawiczna" porwała samochód strażacki. W środku ewakuowana rodzina z dziećmi

Po ulewnych deszczach na Podkarpaciu w piątek woda porwała samochód strażacki, w którym znajdowała się ewakuowana z zalanego domu rodzina. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do akcji i uratowali uwięzione w aucie osoby - poinformowała Zintegrowana Służba Ratownicza. Zeszłej doby w kraju ze skutkami pogody walczyło 15 tysięcy strażaków, którzy interweniowali prawie dwa tysiące razy.

Samochód strażacki porwany przez wodę. W środku pięcioosobowa rodzina

Zintegrowana Służba Ratownicza, która zajmowała się w tym rejonie "usuwaniem skutków powodzi błyskawicznej", poinformowała, że "ratownicy niezwłocznie przystąpili do akcji".

- Zwodowaliśmy łódź ratowniczą Wodnego Pogotowia Ratunkowego i podpłynęliśmy do wozu straży pożarnej, który porwała woda. W samochodzie znajdowało się dwóch strażaków oraz pięcioosobowa rodzina. W zatopionym wozie było troje dzieci, najmłodsze miało sześć lat - relacjonował Dawid Burzacki, dowódca zespołu ratowniczego. Ratownicy wybili szybę w samochodzie i w dwóch turach przetransportowali siedem osób do bezpiecznego miejsca.

Ponad dwa tysiące interwencji strażaków w ciągu doby

O pracach strażaków minionej doby mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 starszy kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

- Prawie dwa tysiące interwencji związanych z pogodą. Jeśli chodzi o liczby, najwięcej odnotowaliśmy na Śląsku - ponad pół tysiąca interwencji. Jednak najbardziej dotknięte zostało Podkarpacie. 340 interwencji, ale te liczby nie mówią tyle, co obrazy i to, co działo się na miejscu. W ciągu kilkunastu minut pojawiły się potężne fale wezbraniowe z okolicznych rzek - przekazał.