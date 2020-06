"Strażacki samochód został zalany. Strażacy byli ewakuowani z dachu przez swoich kolegów"

Ponad dwa tysiące interwencji, pracowało 15 tysięcy strażaków

O pracach strażaków minionej doby mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 starszy kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

- Prawie dwa tysiące interwencji związanych z pogodą. Jeśli chodzi o liczby, najwięcej odnotowaliśmy na Śląsku - ponad pół tysiąca interwencji. Jednak najbardziej dotknięte zostało Podkarpacie. 340 interwencji, ale te liczby nie mówią tyle, co obrazy i to, co działo się na miejscu. W ciągu kilkunastu minut pojawiły się potężne fale wezbraniowe z okolicznych rzek - przekazał.