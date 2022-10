Próbują ustalić, kim jest mężczyzna ze zdjęcia

czytaj dalej

To pierwsza premiera piosenki grupy Queen nagranej z udziałem zmarłego w 1991 roku Freddiego Mercury'ego od lat. Muzycy nagrali "Face It Alone" w 1988 roku i po latach utwór został odnaleziony w archiwach. "To cudowne, prawdziwe odkrycie" - zachwyca się perkusista Roger Taylor. Piosenka znajdzie się na reedycji płyty "The Miracle", której premierę zaplanowano na listopad.