Podejrzenie korupcji przy załatwianiu dostaw dla WOT. Dwie osoby zatrzymane

Media o zatrzymanych

Onet podał, powołując się na źródła, że jeden z zatrzymanych to były proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety, który w 2002 roku sprzedał 15 hektarów atrakcyjnej działki rolnej na Oporowie we Wrocławiu Mateuszowi Morawieckiemu , wówczas członkowi zarządu banku BZ WBK.

O tym, że jeden z zatrzymanych to ksiądz Żarski, poinformowała również Polska Agencja Prasowa. Duchowny w 2010 roku decyzją ówczesnego szefa MON Bogdana Klicha został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Zanim do tego doszło, był wymieniany jako główny kandydat na stanowisko ordynariusza polowego Wojska Polskiego po śmierci bp. Tadeusza Płoskiego w katastrofie smoleńskiej. W październiku 2016 roku duchowny został przeniesiony do diecezji warszawsko-praskiej i objął stanowisko proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.