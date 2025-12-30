Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Podcast polityczny". Zadaj pytania Arlecie Zalewskiej i Konradowi Piaseckiemu

19 0845 podcast polityczny-0006
Co się działo przed spotkaniami wigilijnymi PiS? O tym w "Podcaście politycznym"
Źródło: TVN24+
Wy pytacie, a Arleta Zalewska i Konrad Piasecki odpowiadają. Już w środę w TVN24+ w "Podcaście politycznym" jego prowadzący na żywo odniosą się do pytań, które możecie do nas wysyłać.

W środę o godzinie 10, tuż przed rozpoczęciem nowego roku 2026, zapraszamy na specjalne wydanie "Podcastu politycznego". Arleta Zalewska i Konrad Piasecki odpowiedzą w nim na żywo na Wasze pytania.

OGLĄDAJ: Prezydent wetuje. "Ta ustawa będzie dla niego problemem"
Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent wetuje. "Ta ustawa będzie dla niego problemem"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Gdzie wysłać pytania?

Pytania do autorów podcastu można wysyłać na adres kontakt24@tvn.pl

"Podcast polityczny", w którym prowadzący rozmawiają na temat najbardziej aktualnych i najważniejszych wydarzeń politycznych, ma już 56 odcinków - a wszystkie możecie znaleźć w TVN24+. Poznajemy w nim tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawiają sprawdzone informacje oraz polityczną kuchnię.

Prowadzony przez dziennikarzy TVN24 podcast zwyciężył w tegorocznej edycji Best Stream Audio Awards w kategorii "premium/original".

OGLĄDAJ: Posłowie PiS krzyczeli do Tuska. "Próbowali go ośmieszyć, prowokować"
Donald Tusk w Sejmie

Posłowie PiS krzyczeli do Tuska. "Próbowali go ośmieszyć, prowokować"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolitykaSejm
Czytaj także:
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Polska pod śniegiem. Materiały Reporterów24
METEO
platfiorma wiertnicza zatoka gwinejska afryka shutterstock_680938996
Koniec koszmaru uprowadzonego polskiego marynarza
Świat
Auto zderzyło się z ciężarówką
Auto zderzyło się z ciężarówką. Nie żyje jedna osoba
Białystok
Teheran, Iran
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy
BIZNES
FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o podłożenie bomb w przededniu zamieszek na Kapitolu
Przyznał się do podłożenia bomby przed atakiem na Kapitol. Mówił, że "coś w nim pękło"
Świat
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
"Dobicie" leżało na stole. Tusk "nie pomagał, ale też nie zabijał"
Marcin Złotkowski
54 min
pc
Od wyborów po intrygi. 10 najgorętszych politycznych filmów i seriali tego roku
Kultura polityczna
Śnieg, wiatr, zawieje, zamiecie
IMGW ostrzega. Tam od rana sypie śnieg i silnie wieje
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
BIZNES
imageTitle
Nagrodzony za powrót po dyskwalifikacji. Jego rodak kpi
EUROSPORT
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie
"To jest najgorsze dla Ukrainy"
imageTitle
Takiego Stocha chce się oglądać częściej. "To jest super"
EUROSPORT
Trump i Maduro
CNN: to CIA uderzyło w port w Wenezueli
Świat
George Clooney w 2023 roku
Clooney i jego bliscy otrzymali obywatelstwo francuskie
Świat
Śnieg w Poznaniu
Porozumienie z górnikami, niebezpieczna pogoda, spotkanie ministrów z prezydentem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
METEO
imageTitle
Dwa magiczne skoki Prevca. "Zaskakująco łatwy triumf"
EUROSPORT
imageTitle
Smutek w rodzinie Lukasa Podolskiego. "Na zawsze będziesz żyć w moim sercu"
EUROSPORT
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
METEO
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
BIZNES
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
Odgrodzili się od Rosji. Bariera gotowa
Świat
imageTitle
Nowe informacje po wypadku Joshuy
EUROSPORT
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
BIZNES
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
"W pięć minut rozstrzygnęliśmy trzy kwestie"
Świat
29 2000 kropka cl-0032
"Świat patrzy", "zagranica się zastanawia, z kim w Polsce rozmawiać"
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
WARSZAWA
pc
Co z notatką z rozmowy Nawrockiego? "Podobno ma dotrzeć jutro"
shutterstock_2594645557
Tak się zmieni latanie w przyszłym roku
BIZNES
imageTitle
Przedwczesna radość. Dyskwalifikacja zamiast drugiego miejsca
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica