"Podcast polityczny". Zadaj pytania Arlecie Zalewskiej i Konradowi Piaseckiemu

W środę o godzinie 10, tuż przed rozpoczęciem nowego roku 2026, zapraszamy na specjalne wydanie "Podcastu politycznego". Arleta Zalewska i Konrad Piasecki odpowiedzą w nim na żywo na Wasze pytania.
Gdzie wysłać pytania?
Pytania do autorów podcastu można wysyłać na adres kontakt24@tvn.pl
"Podcast polityczny", w którym prowadzący rozmawiają na temat najbardziej aktualnych i najważniejszych wydarzeń politycznych, ma już 56 odcinków - a wszystkie możecie znaleźć w TVN24+. Poznajemy w nim tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawiają sprawdzone informacje oraz polityczną kuchnię.
Prowadzony przez dziennikarzy TVN24 podcast zwyciężył w tegorocznej edycji Best Stream Audio Awards w kategorii "premium/original".
Autorka/Autor: mart//am
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24