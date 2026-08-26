"Prezydent zagrał z nami w dupniaka, więc my zagramy z nim w Berka"

W sprawie decyzji o kandydaturze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego pojawiają się trzy hipotezy - mówili w pierwszym odcinku nowego sezonu "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. "My chcieliśmy grać spokojną brydżową rozgrywkę. Prezydent, nie chcąc przyjąć ślubowania od czterech sędziów, zagrał z nami w dupniaka, więc my zagramy z nim w Berka" - tak tę sprawę opisuje jeden z polityków rządowej koalicji.Artykuł dostępny w subskrypcji
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