Czarzasty: Wicepremier informuje na Twitterze swój rząd o tym, że ma projekt. To są bardzo poważne decyzje

Jeżeli ten podatek ma dotyczyć firm energetycznych, banków, to jestem w stanie porozmawiać na ten temat. Ale żeby była jasność - nie poprzez Twittera - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi partii rządzącej w sprawie wprowadzenia podatku od zysków nadzwyczajnych.

"Skierowałem do Premiera Morawieckiego rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł, które przeznaczymy na łagodzenie skutków wzrostu cen energii " - napisał w sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin na Twitterze.

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do tych zapowiedzi we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego", powiedział, że nie wiadomo za bardzo, czego ten rząd chce. - Przede wszystkim sprawa jest taka: kogo będzie ten podatek dotyczył? Jeżeli ten podatek ma dotyczyć firm energetycznych, banków, to jestem w stanie porozmawiać na ten temat. Ale żeby była jasność - nie poprzez Twittera - powiedział, odnosząc się do wpisu Sasina w mediach społecznościowych.