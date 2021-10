W Szczecinie rezygnują z podatku od psa. W wielu miastach opłata wciąż funkcjonuje

- Z tego około 20 tysięcy złotych to były wydatki na inkasenta, który pobierał tę opłatę. W ostatecznym rozrachunku to były stosunkowo małe wpływy do budżetu miasta – przyznaje Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie. W liczącym 400 tysięcy mieszkańców mieście za psa płaciło 1200 osób.

Stolica Zachodniego Pomorza poszła śladem wielu innych dużych miast, które już zlikwidowały podatek od psa. Radni też uznali, że zysk z podatku za psy to tyle, co kot napłakał. - Trudno sprawdzać, czy ktoś tego psa ma czy nie. Zamieszanie jest spore, dochód niewielki – podkreśla rzeczniczka prezydenta Warszawy Monika Beuth-Lutyk.

Gminy same decydują o wysokości podatku od psa

Górny limit podatku od psa ustalają na każdy rok odpowiednie resorty – w tym roku to 135 zł. Gminy już same decydują, czy w ogóle będą ściągać ten podatek, a jeżeli tak, to jak duży. W Skierniewicach trzeba zapłacić 35 zł rocznie, w Łomży 80 zł, jeśli ktoś mieszka w domku, a 90 zł jeśli w bloku. W Policach koszt to 70 zł, w Sopocie 66 zł, w Krakowie 36 zł.