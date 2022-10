Co z podatkiem od nadzwyczajnych zysków? "Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje przepisy"

O budzącym kontrowersje podatku od nadmiarowych zysków, zapowiedzianym przez Jacka Sasina, mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń. - To, co zaproponował pan wicepremier Sasin, nie jest podatkiem - mówił. Potwierdził przy tym, że prace nad nową daniną trwają.

Ministerstwo Aktywów Państwowych kilkanaście dni temu poinformowało na Twitterze, że wicepremier Jacek Sasin skierował do premiera projekt założeń do projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego w związku z sytuacją na rynku energii. Jak mogliśmy przeczytać w udostępnionym piśmie, projektowana ustawa zakłada m.in. wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków spółek za 2022 rok. Sasin przekazał, że nowa danina miałaby objąć spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa prywatne.

O tę zapowiedź został zapytany w czwartek wiceszef resortu finansów Artur Soboń, który był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. - To, co zaproponował pan wicepremier Sasin, nie jest podatkiem. To nie jest część systemu podatkowego w Polsce. Jest to równoległe do CIT-u i neutralne - powiedział.