"Podaruj Misia" z Fundacją TVN. "Takimi akcjami otwieramy ludziom oczy"

Znam osoby, które przyjeżdżają do Warszawy specjalnie na naszą akcję, by kupować misie, na przykład ze Szczecina - mówiła na antenie TVN24 Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. 6 grudnia wystartowała akcja "Podaruj Misia" 2020. Dochód ze sprzedaży pluszaków zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację podopiecznych fundacji.

- Co roku któryś z naszych polskich projektantów projektuje ubranka dla misia. Mogą to być misie damskie oraz męskie. To są miśki, które kojarzą się nam z czymś najsłodszym, to są misie do przytulania, które kojarzą nam się z ciepłem, z dzieciństwem, z kocykiem, z przyjacielem, którego mamy. Taki miś, jak wiemy z literatury, może być wielkim przyjacielem człowieka na długie, długie lata - mówiła na antenie TVN24 Katarzyna Kolenda-Zaleska.

- Znam osoby, które przyjeżdżają do Warszawy specjalnie na naszą akcję, by kupować misie, na przykład ze Szczecina. Pandemia zapewne pokrzyżuje wielu ludziom plany, ale tak czy siak, misie są do kupienia zarówno w Rossmannie jak i na Allegro. Gorąco zachęcam - apelowała Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Dochód z akcji zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. - Co roku z akcji misiowej mamy tyle pieniędzy, że możemy wspomóc naszych podopiecznych, i dzieci i dorosłych. Zwłaszcza teraz to najbardziej widać, jaką rolę właśnie takie fundacje, jak nasza, mają do spełnienia. Bardzo często ludzie zostają sami sobie, są samotni, zamknięci. Trzeba zwracać na to uwagę i otwierać sobie oczy. Myślę, że takimi akcjami otwieramy ludziom oczy - podkreśliła Kolenda-Zaleska.

Autor:tas/kab

Źródło: tvn24.pl