Policjant, który jeszcze nie ukończył szkolenia podstawowego i nie skończył 26. roku życia, może zarobić ponad 6 tys. złotych, a po szkoleniu jego uposażenie może wzrosnąć do blisko 7 tys. złotych - wynika z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji. Uposażenie zasadnicze jest także podwyższane z tytułu wysługi lat oraz szeregu innych dodatków.

Zgodnie z przepisami comiesięczne uposażenie funkcjonariusza policji składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków stałych, które w większości zależne są od kwoty bazowej, jaka każdego roku ogłaszana jest w ustawie budżetowej. W tym roku kwota bazowa wynosi 2088,77 zł.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Głównej Policji insp. Katarzyna Nowak, wynagrodzenie zasadnicze policyjnego kursanta przed ukończeniem 26. roku życia wynosi od 5 464,82 do 6 063,60 zł netto. W przypadku, gdy kursant ma więcej niż 26 lat, może zarobić od 5 073,82 do 5 593,60 netto.

Uposażenie zasadnicze policjanta, który ukończył szkolenie, ale ma poniżej 26 lat, wynosi natomiast od 5 849,39 do 6 903,17 zł netto. Z kolei policjant, który osiągnął 26. rok życia, może otrzymać od 5 408,39 do 6 323,17 zł netto.

Uposażenie zasadnicze, wysługa lat, dodatki

Funkcjonariusz otrzymuje co do zasady uposażenie zasadnicze oraz dodatek za posiadany stopień policyjny. Może również otrzymywać dodatek służbowy oraz dodatek funkcyjny. Policjanci mogą również otrzymywać szereg innych dodatków wynikających ze specyfiki służby bądź zajmowanego stanowiska etatowego.

- Jeśli chodzi o uposażenie zasadnicze, to każde stanowisko przypisane jest do odpowiedniej grupy zaszeregowania, a dla każdej grupy przypisany jest mnożnik kwoty bazowej. Zdarza się, że różne co do nazwy stanowiska mają tę samą grupę zaszeregowania – powiedziała insp. Nowak.

- Mnożniki kwoty bazowej w grupach 1-7 oraz 15-16 mają jedną określona wartość, natomiast w grupach 8-14 (jest) do czterech różnych mnożników w zależności od jednostki organizacyjnej, w której jest etat - dodała. Rzeczniczka zaznacza, że policjant, który pełni służbę na stanowisku zaszeregowanym do grupy 2-7, po czterech latach służby z automatu uzyskuje wyższą grupę zaszeregowania.

Uposażenie zasadnicze jest także podwyższane z tytułu wysługi lat o odpowiedni procent tego uposażenia. Po dwóch latach służby jest to wzrost o 2 proc., a następnie o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby oraz o kolejne 2 proc. za każde następne dwa lata służby do wysokości 32 proc. po 32 latach - łącznie do wysokości 35 proc. po 35 latach służby.

Policjanci mogą otrzymać jeszcze szereg innych dodatków, w tym dodatek stołeczny - obecnie 658 zł; dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji - w wysokości 500 zł; dodatek kontrterrorystyczny - od 500 do 2500 zł; za opiekę nad przydzielonym psem służbowym - 208,90 zł lub koniem służbowym - 313,40; dodatek specjalny - obecnie 626,70 zł; dodatek kontrolerski - obecnie 626,70; instruktorski - 8-15 proc. kwoty bazowej; lotniczy - uzależniony od liczby godzin lotu.

Oprócz tych dodatków w policji występują jeszcze dodatki niestałe wypłacane w przypadku udziału w szczególnych działaniach. To dodatek terenowy, który przysługuje za udział w akcjach lub operacjach, w wysokości 6 proc. kwoty bazowej - obecnie 125,40 zł oraz dodatek wojenny, który przysługuje policjantowi przebywającemu w strefie działań wojennych lub strefie konfliktu zbrojnego - w wysokości 10 proc. kwoty bazowej, obecnie 208,90 zł za każdy dzień pobytu w strefie bądź 15 proc. kwoty bazowej - obecnie 313,40 zł za każdy dzień wykonywania zadań w strefie.

Policjanci nie mają możliwości dodatkowego zarobkowania

Przykładowo naczelnik w Komendzie Wojewódzkiej Policji w stopniu mł. insp. z dodatkiem za 25-letnią wysługę lat oraz dodatkiem za stopień, dodatkiem służbowym i dodatkiem funkcyjnym i lotniczym otrzymuje uposażenie w wysokości 16 992,20 brutto.

Policjant dyżurny w komendach: powiatowej, wojewódzkiej i rejonowej w stopniu podinspektora z dodatkiem za stopień oraz dodatkami służbowym, funkcyjnym, za wysługę lat i dodatkiem stołecznym ma uposażenie w wysokości 10 743 zł brutto.

- To, co jest istotne, to to, że my, jako policjanci, nie mamy możliwości dodatkowego zarobkowania. Jeżeli policjant chciałby podjąć jakaś dodatkową pracę, to musi się zwrócić do swojego bezpośredniego przełożonego raportem. Po pierwsze trzeba być w pełni dyspozycyjnym, po drugie nie można realizować czynności, które by nie licowały z powagą służby - zaznacza insp. Nowak.

