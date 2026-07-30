Polska Sprawa pocisku na Lubelszczyźnie analizowana "wspólnie z NATO". MSZ zapowiada dalsze kroki Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk: nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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Rzecznik MSZ Maciej Wewiór skomentował zdarzenia z Lubelszczyzny, gdzie spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk. Przypomniał, że szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał w tej sprawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.

Pocisk spadł na Lubelszczyźnie Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Szczątki obiektu Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Szczątki obiektu Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24 Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24

"Zdarzenie to bezpośredni skutek brutalnych ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjskie działania wojenne stwarzają niedopuszczalne zagrożenie dla naszych obywateli" - napisał Wewiór. Zaznaczył, że MSZ jest w tej sprawie w kontakcie z siłami zbrojnymi i właściwymi insytucjami.

"Analizujemy przebieg zdarzenia wspólnie z sojusznikami z NATO. Dalsze kroki dyplomatyczne zostaną podjęte po ustaleniu szczegółów technicznych przez powołane do tego służby" - poinformował.

Kolejna noc rosyjskiego terroru.

Tym razem dotknął on również Polskę.

W związku z sytuacją w woj. lubelskim minister @sikorskiradek 🇵🇱 rozmawiał z ministrem @andrii_sybiha 🇺🇦.

Zdarzenie to bezpośredni skutek brutalnych ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjskie działania… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) July 30, 2026 Rozwiń

Pocisk spadł w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia specjalnego zespołu poinformował, że w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk Ch-101. Miało to związek z nocnymi nalotami Rosji na Ukrainę.

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Szef rządu przekazał później, że jest w tej sprawie w kontakcie z europejskimi liderami. Poinformował też, że Amerykanie są zainteresowani w uczestniczeniu w postępowaniu wyjaśniającym. W sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie w kontakcie z polskimi władzami pozostaje NATO.