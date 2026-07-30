Sprawa pocisku na Lubelszczyźnie analizowana "wspólnie z NATO". MSZ zapowiada dalsze kroki
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór skomentował zdarzenia z Lubelszczyzny, gdzie spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk. Przypomniał, że szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał w tej sprawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.
"Zdarzenie to bezpośredni skutek brutalnych ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjskie działania wojenne stwarzają niedopuszczalne zagrożenie dla naszych obywateli" - napisał Wewiór. Zaznaczył, że MSZ jest w tej sprawie w kontakcie z siłami zbrojnymi i właściwymi insytucjami.
"Analizujemy przebieg zdarzenia wspólnie z sojusznikami z NATO. Dalsze kroki dyplomatyczne zostaną podjęte po ustaleniu szczegółów technicznych przez powołane do tego służby" - poinformował.
Pocisk spadł w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia
Premier Donald Tusk podczas posiedzenia specjalnego zespołu poinformował, że w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk Ch-101. Miało to związek z nocnymi nalotami Rosji na Ukrainę.
Szef rządu przekazał później, że jest w tej sprawie w kontakcie z europejskimi liderami. Poinformował też, że Amerykanie są zainteresowani w uczestniczeniu w postępowaniu wyjaśniającym. W sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie w kontakcie z polskimi władzami pozostaje NATO.