Polska

Pociągi odwołane w święta. "Przyczyny techniczne"

pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Źródło: PKP PLK
W Boże Narodzenie na trasie między Krakowem i Krynicą-Zdrojem odwołane zostały pociągi "Karpaty", "Małopolska" oraz "Malinowski". Według komunikatu Polskich Kolei Państwowych uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.

Zgodnie z komunikatem PKP Intercity, opublikowanym krótko po północy ze środy na czwartek, w Boże Narodzenie odwołane zostały kursy pociągów TLK i IC na trasie Kraków - Krynica-Zdrój. Jako powód podano "przyczyny techniczne".

Pociągi w relacji Kraków - Krynica-Zdrój odwołane

W komunikacie czytamy, że poniższe pociągi zostały odwołane w całych relacjach:

  • TLK nr 30170/1 "KARPATY" relacji Kraków Główny – Krynica Zdrój
  • TLK nr 33104/5 "MAŁOPOLSKA" relacji Krynica Zdrój – Kraków Główny
  • IC nr 33100/1 "MALINOWSKI" relacji Krynica Zdrój – Kraków Główny
  • TLK nr 33170/1 "KARPATY" relacji Krynica Zdrój – Kraków Główny
  • IC nr 30100/1 "MALINOWSKI" relacji Kraków Główny – Krynica Zdrój
  • TLK nr 30104/5 "MAŁOPOLSKA" relacji Kraków Główny – Krynica Zdrój

Pierwszy w kolejności z tych pociągów miał wyruszyć z Krakowa o 4.07, a ostatni z Krynicy-Zdroju o 19.38. PKP Intercity zapewniło, że "za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa" i poinformowało pasażerów o możliwości zgłoszenia reklamacji.

Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia

Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia

Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy

Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy

Według nieoficjalnych ustaleń lokalnego portalu kr24.pl "problemem jest nagła absencja chorobowa części załóg". "Brakuje drużyn konduktorskich, które mogłyby obsłużyć kursy" - napisano. Portal wskazał, że "podobne utrudnienia mogą wystąpić także 26 grudnia", a "osoby planujące podróż powinny przed wyjazdem sprawdzić, czy ich pociąg na pewno kursuje".

Podróż bezpośrednim połączeniem kolejowym z Krakowa do Krynicy-Zdrój trwa między 4 a 4,5 godziny.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: tvn24.pl, kr24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fotokon / Shutterstock

KrakówKrynica-ZdrójMałopolskapociągiPolskie Koleje PaństwowePKP Intercity
