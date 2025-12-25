Pociągi odwołane w święta. "Przyczyny techniczne"

Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka Źródło: PKP PLK

Zgodnie z komunikatem PKP Intercity, opublikowanym krótko po północy ze środy na czwartek, w Boże Narodzenie odwołane zostały kursy pociągów TLK i IC na trasie Kraków - Krynica-Zdrój. Jako powód podano "przyczyny techniczne".

Pociągi w relacji Kraków - Krynica-Zdrój odwołane

W komunikacie czytamy, że poniższe pociągi zostały odwołane w całych relacjach:

TLK nr 30170/1 "KARPATY" relacji Kraków Główny – Krynica Zdrój

TLK nr 33104/5 "MAŁOPOLSKA" relacji Krynica Zdrój – Kraków Główny

IC nr 33100/1 "MALINOWSKI" relacji Krynica Zdrój – Kraków Główny

TLK nr 33170/1 "KARPATY" relacji Krynica Zdrój – Kraków Główny

IC nr 30100/1 "MALINOWSKI" relacji Kraków Główny – Krynica Zdrój

TLK nr 30104/5 "MAŁOPOLSKA" relacji Kraków Główny – Krynica Zdrój

Pierwszy w kolejności z tych pociągów miał wyruszyć z Krakowa o 4.07, a ostatni z Krynicy-Zdroju o 19.38. PKP Intercity zapewniło, że "za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa" i poinformowało pasażerów o możliwości zgłoszenia reklamacji.

Według nieoficjalnych ustaleń lokalnego portalu kr24.pl "problemem jest nagła absencja chorobowa części załóg". "Brakuje drużyn konduktorskich, które mogłyby obsłużyć kursy" - napisano. Portal wskazał, że "podobne utrudnienia mogą wystąpić także 26 grudnia", a "osoby planujące podróż powinny przed wyjazdem sprawdzić, czy ich pociąg na pewno kursuje".

Podróż bezpośrednim połączeniem kolejowym z Krakowa do Krynicy-Zdrój trwa między 4 a 4,5 godziny.

