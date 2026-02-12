Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

W Polsce przestępców trzeba ścigać dwa razy

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Zakład Karny w Rzeszowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zakład Karny w Rzeszowie (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Darek Delmanowicz / PAP
Powinni być w więzieniu, ale ignorują wyrok. W całym kraju jest ich około 40 tysięcy - tyle, ile mieszkańców średniego powiatowego miasta. Wielu z nich jest niebezpiecznych. Politycy od lat mówią o "pladze" i zmieniają przepisy. Ale to nie rozwiązuje problemu, tylko potęguje chaos.Artykuł dostępny w subskrypcji

Kamil B. został skazany za atak na lekarkę w kwietniu 2025 roku. Za naruszenie jej nietykalności cielesnej, znieważenie jej w trakcie pełnienia czynności służbowych i kierowanie gróźb karalnych miał spędzić w więzieniu osiem miesięcy. Wyrok uprawomocnił się we wrześniu. W listopadzie sąd polecił policjantom, żeby zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do zakładu karnego. W grudniu sąd ponaglał w tej sprawie policję, a w styczniu Kamil B. zaatakował ponownie. Zdjęcia zakrwawionego gabinetu w częstochowskim szpitalu obiegły media, poszkodowana trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, a B. wreszcie do celi.

Po zdarzeniu zaczęły mnożyć się pytania - dlaczego skazany przestępca był na wolności. I jak to się stało, że chociaż B. w związku z inną sprawą pojawił się w poradni w miejscu i czasie wyznaczonym przez sąd, to poszukująca go policja nic o tym nie wiedziała.

Brutalny atak na lekarkę w Częstochowie
Źródło: TVN24

Pytania o to, dlaczego skazani są na wolności, można też stawiać przy okazji sprawy Marcina Turczyńskiego, pseudonim Turek. Mężczyzna był szefem niesławnej dziś Zatoki Sztuki w Sopocie. W grudniu ubiegłego roku został prawomocnie skazany na sześć lat więzienia za popełnienie pięciu przestępstw przeciwko wolności seksualnej - między innymi za obcowanie płciowe z małoletnimi w zamian za korzyści majątkowe (jedna z dziewczyn nie miała nawet ukończonych 15 lat w momencie zdarzenia) czy doprowadzenie małoletniej do obcowania płciowego przy wykorzystaniu jej stanu bezbronności.

On również po wyroku nie trafił do celi. Pod koniec stycznia wydano za nim list gończy.

Takich przykładów jest dużo więcej. Ile? Zdaniem ekspertów może być ich około 40 tysięcy. Czyli mniej więcej tyle, ile wszystkich mieszkańców Kutna albo Świnoujścia. Do tego, skąd te szacunki i na czym polega problem z podaniem bardziej precyzyjnych danych - zaraz przejdziemy.

Na razie jednak trzeba wytłumaczyć, kiedy i w jakich okolicznościach skazany przestępca trafia do celi, bo to wcale nie musi być takie oczywiste.

Skazany za pedofilię "Turek" poszukiwany listem gończym. Był szefem Zatoki Sztuki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skazany za pedofilię "Turek" poszukiwany listem gończym. Był szefem Zatoki Sztuki

Trójmiasto

"Plaga"

W przypadku sprawców najcięższych zbrodni, takich jak gwałt czy zabójstwo, scenariusz zazwyczaj wygląda tak, że po namierzeniu sprawcy trafia on do aresztu i siedzi w celi aż do prawomocnego wyroku. Potem areszt zostaje zamieniony na karę więzienia, ale na przykład dla ofiary niewiele się zmienia - bo przestępca cały czas pozostaje w celi.

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Nawrocki i Czarzasty
"Miało być wielkie halo", a RBN "okazała się pustym balonem"
Polska
Krajowa Rada Sądownictwa
Kolejny krok Czarzastego w sprawie KRS
Polska
Wilki
Poseł o "ataku watahy wilków". Policja sprawdza
Martyna Sokołowska
imageTitle
Rywal Żurka "zdruzgotany". Były przeprosiny
EUROSPORT
Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
"Ta cena jest uczciwa za pączka". Cukiernie szykują się na Tłusty Czwartek
BIZNES
Puste Łąki
Autobus wpadł do rowu. Około 20 osób rannych, 10 z cięższymi obrażeniami
WARSZAWA
imageTitle
Dłonie, a na nich napisy. Pamiętają o wojnie i wspierają kolegę
EUROSPORT
imageTitle
Miała groźny wypadek w drodze na poprzednie igrzyska. Spełni marzenie
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: to byłaby niepowetowana strata, gdyby prezydent się zdecydował
Polska
Oblodzenie, gęsta mgła
Śliskie drogi i słaba widzialność. IMGW ostrzega
METEO
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
"Naciski na prokuratorów", "znikały nagrania". Prokuratura wraca do sprawy wypadku Szydło
Polska
Wołodymyr Zełenski
Media o wyborach w Ukrainie. Zełenski: pierwsze słyszę
Świat
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
METEO
Dziś Tłusty Czwartek! A Wy, jedliście już pączki?
Dziś Tłusty Czwartek! A Wy, jedliście już pączki?
KONTAKT24
Władimir Putin i Siergiej Iwanow (21.09.2007)
Odszedł "prawdziwy szpieg, od którego Putin mógł się uczyć"
Tatiana Serwetnyk
Program SAFE przewiduje wsparcie w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego
Krytyka SAFE? "To pokazuje, w którą stronę dzisiaj jest puszczane oko"
Polska
Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Ambasador: jeśli sojusznicy chcą naszej pełnej pomocy, muszą być jak Polska
Polska
Bójka w tureckim parlamencie
Bójka w parlamencie po decyzji Erdogana
Świat
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie RBN, Polak tuż za podium, strzały w szkole
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Jeremy Sochan odchodzi z San Antonio Spurs
EUROSPORT
imageTitle
O której mecz Świątek - Sakkari o półfinał w Dosze?
EUROSPORT
Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska szóste w dwójkach saneczkowych
Zaskakująco wysokie miejsce Polek. Na mecie płakały ze szczęścia
EUROSPORT
Hania Barczak
17-latka nie doczekała się świadczenia. Formularz zawierał "pytania nieadekwatne do choroby"
Jarosław Kostkowski
imageTitle
Mecz Gwiazd bez jednej z tych największych. NBA znalazła zastępcę
EUROSPORT
imageTitle
Trener bez zaufania do Sochana. "Nie znajduje się w rotacji"
EUROSPORT
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Zabiła matkę i brata, potem strzelała w szkole. Nowe informacje o sprawczyni ataku
Świat
Włodzimierz Czarzasty
Wpis marszałka Sejmu po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
imageTitle
Wściekłość Holendra po wyścigu. Chińczyk pozbawił go medalu
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Żurek: Węgry są złotą klatką Ziobry
Polska
Zbigniew Bogucki, Sławomir Cenckiewicz, Marcin Przydacz
"Wybrzmiało bardzo wiele pytań". Komentarz Pałacu Prezydenckiego po posiedzeniu RBN
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica