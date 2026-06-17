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"Proszę tatusiowi przekazać". Po wydarzeniach w Berlinie Sikorski odpowiada córce Bąkiewicza

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Radosław Sikorski
Kosiniak-Kamysz: prowokacje pana Bąkiewicza służą nie Polsce, a Federacji Rosyjskiej
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Do wydarzeń w Berlinie z udziałem Roberta Bąkiewicza odniósł się, choć nie bezpośrednio, szef polskiej dyplomacji. Pod wpisem na X doszło do wymiany zdań Radosława Sikorskiego z córką lidera Ruchu Obrony Granic, Blanką Bąkiewicz.

Nie milkną echa wtorkowych wydarzeń w Berlinie. Grupa członków Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Doszło do interwencji policji.

Jak informowaliśmy, zebranym - przy pomocy tłumacza - policjanci mieli zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo "udanie się pojedynczo do miejsca pamięci". Jednak, zgodnie z wyjaśnieniami berlińskiej policji, w kierunku pomnika udała się grupa osób. "(…) policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego" - poinformowano w komunikacie.

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Interwencja policji w Berlinie. Reakcja MSZ i wpis Radosława Sikorskiego

Jeszcze we wtorek do incydentu odniósł się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. "Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa - ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania" - napisał na X.

Do wydarzeń zdaje się też nawiązywać środowy wpis szefa resortu. "W związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym zachęcam do śledzenia strony @PolakZaGranica. Należy przestrzegać lokalnego prawa oraz wypełniać polecenia służb porządkowych. Konsulowie RP udzielają pomocy ale nie zawsze mogą ochronić przed skutkami zachowań nieroztropnych. Życzę udanych wakacji i bezpiecznego powrotu do kraju!" - napisał na X wicepremier Radosław Sikorski.

Na poranny wpis ministra spraw zagranicznych zareagowała m.in. córka Roberta Bąkiewicza, Blanka Bąkiewicz. "Panie Sikorski, dziś czuje się Pan mocny, bo stoi za Panem władza. Może Pan kpić z mojego taty i pouczać Polaków. Ale władza mija szybciej, niż się wydaje. A wstyd za takie słowa zostaje." - napisała w komentarzu.

Sikorski nie pozostawił tych słów bez odpowiedzi. "Proszę tatusiowi przekazać aby uważał jak zamawia w Niemczech pięć piw bo propagowanie faszyzmu, z oczywistych historycznych powodów, jest tam surowo karane." - odpisał.

Komentarze w Sejmie po zatrzymaniu Bąkiewicza

Wtorkowe wydarzenia w Berlinie wywołały również reakcję w polskim Sejmie. Sprawę poruszył typowany przez PiS na premiera Przemysław Czarnek. W odpowiedzi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) zapewnił, że pomoc konsularna jest udzielana wszystkim polskim obywatelom. - Ale zgody na prowokacje, które są wywoływane tylko po to, aby niszczyć relacje między Polską a sojusznikami nigdy z naszej strony nie będzie - mówił. Jak dodał "używanie krzyża jako tarana do swoich misji politycznych jest po prostu niegodne". - Prowokacje pana Bąkiewicza i w Polsce, i za granicami służą Federacji Rosyjskiej - podkreślił.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Radosław SikorskiRobert BąkiewiczBerlinMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
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