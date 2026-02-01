Hennig-Kloska zwróciła się do Pełczyńskiej-Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nową przewodniczącą Polski 2050 Źródło: TVN24

W sobotę ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Poparło ją 350 spośród 659 głosujących członków partii. Na jej rywalkę - szefową Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulinę Hennig-Kloskę - głos oddało 309 osób.

Katarzyno serdecznie gratuluję! Najważniejsze, że proces wyborczy w naszej partii dobiegł końca. Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców

- napisała w niedzielę na platformie X Hennig-Kloska.

Polityczka podziękowała wszystkim członkiniom i członkom Polski 2050, którzy wzięli udział w sobotnich wyborach. Szczególne podziękowania wyraziła dla 309 osób, które oddały na nią głos. "To zaufanie będzie dla mnie drogowskazem w pracy w kolejnych miesiącach" - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz: idziemy razem do przodu

Hennig-Kloska nie musiała długo czekać na reakcję byłej kontrkandydatki. Po kilku minutach Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała na wpis ministry klimatu i środowiska.

"Dziękuję Paulino. Idziemy razem do przodu" - napisała nowa liderka Polski 2050.

Dziękuję Paulino. Idziemy razem do przodu. — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) February 1, 2026 Rozwiń

Wybory w Polsce 2050

Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia. Trwające do godz. 22 głosowanie, które przeprowadzono online, unieważniono z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła 19 stycznia Rada Krajowa Polski 2050.

By uniknąć błędów, partia zdecydowała się na użycie innego systemu informatycznego. Według ustaleń PAP do oddania głosu niezbędna była dwuetapowa weryfikacja. Jak przekazał jeden z działaczy, wybrany program wykorzystywany jest m.in. przez niektóre spółki Skarbu Państwa.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków - oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści - Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Hołownia, poprzedni lider i założyciel Polski 2050, we wrześniu ubiegłego roku poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Ostatnio groził odejściem z ugrupowania >>>

Poprzednie władze Polski 2050 zostały wybrane na początku 2023 roku na 3 lata, w styczniu minęła więc ich kadencja i trzeba było zorganizować wybory zarówno przewodniczącego, jak i Rady Krajowej.

