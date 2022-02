Po publikacji tvn24.pl Lewica domaga się odwołania kurator Nowak, Koalicja Obywatelska zapowiada kontrolę

Mimo pytań skierowanych do rzecznika rządu, wojewody małopolskiego, ministerstw edukacji oraz zdrowia, żadna z państwowych instytucji nie odniosła się do przebiegu opisanego przez nas spotkania.

"Nie zaprzestała działalności szkodliwej"

Posłanki piszą, że Nowak "nie zaprzestała działalności szkodliwej". Odnoszą się do jej wypowiedzi z początku stycznia, kiedy to w Radiu Zet nazwała szczepienia eksperymentem. Wtedy jej słowa skrytykowali zarówno minister edukacji Przemysław Czarnek, jak i szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Kurator nie została jednak odwołana ze stanowiska.

Kolejna kontrola

W piątek 4 lutego w małopolskim kuratorium oświaty miało dojść do kontroli poselskiej związanej ze skargami rodziców na organizacje pozarządowe. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcieli sprawdzić, jakie skargi wpłynęły do kuratorium i jakie działania podejmowała w związku z nimi Nowak. Gdy stawili się w kuratorium usłyszeli, że kurator pracuje zdalnie, bo podejrzewa u siebie koronawirusa.

