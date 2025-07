Decyzja Tuska po pożarze w Ząbkach

Premier zadecydował o uruchomieniu specjalnych środków pomocowych po pożarze w Ząbkach Źródło: TVN24

"Na godzinę 12.00 Premier Donald Tusk zwołał pilne spotkanie z udziałem Tomasza Siemoniaka i przedstawicieli służb w sprawie ostatnich pożarów i sytuacji na granicy" - przekazał w serwisie X rzecznik rządu. Po rozmowach Adam Szłapka informował na konferencji o ich przebiegu.

Przekazał, że poza szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem pojawił się szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, a także "zastępca koordynatora służb specjalnych oraz przedstawiciele straży pożarnej, policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

- Premier odebrał meldunek o sytuacji związanej z pożarami. W tych sprawach odpowiednie służby będą prowadzić swoje postępowanie. Mówimy o tym pożarze w Ząbkach, ale także o zdarzeniach, które miały miejsce w Warszawie w ostatnich dniach - wyjaśniał.

"Premier zadecydował o uruchomieniu specjalnych środków"

Rzecznik rządu zaznaczył, że pożar w Ząbkach był sytuacją "najpoważniejszą, jeśli chodzi o rozmiar".

- To jest poważna katastrofa, która znacznie przekracza możliwości jednej gminy. W związku z tym pan premier zadecydował o uruchomieniu specjalnych środków. Zapewniamy to, że każdy, kto został poszkodowany w tej sprawie, w tym pożarze (...) nie zostanie bez pomocy. Oczywiście konkretne informacje o tym, jak ta pomoc będzie wyglądała, mogą być określane dopiero po oszacowaniu skutków (pożaru) - zastrzegł.

Szłapka przekazał też, że na miejsce udadzą się niebawem Siemoniak i Grabiec.

"Wszystko jest gotowe" na rozpoczęcie kontroli

Rzecznik poinformował, że spotkanie dotyczyło kwestii związanych wprowadzeniem kontroli na granicach z Niemcami i Litwą.

- Straż Graniczna w tej sprawie zaraportowała panu premierowi. Wszystko jest gotowe i rozpoczęcie tymczasowej kontroli, która rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o północy - powiedział Szłapka.

Wielki pożar w Ząbkach

W czwartek wieczorem zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Ogień szybko się rozprzestrzeniał. Po kilku godzinach trudnej akcji straż pożarna poinformowała, że pożar w Ząbkach został opanowany. Ewakuowano około 500 osób. Straty są ogromne - jak poinformował wojewoda, budynek będzie raczej wyłączony z użytkowania.

Rzecznik MSWiA przekazał w piątek, że sytuacja pożaru bloku w Ząbkach monitorowana jest przez służby specjalne. "Funkcjonariusze ABW przez cały czas zbierają informacje na temat takich zdarzeń, analizują je i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji" - poinformował. Ostrzegł także przed dezinformacją w tej kwestii.

Sytuacja na granicy

W ostatnich dniach w rejonie granicy z Niemcami zaczęły działać samozwańcze "patrole" obywatelskie, które odbywają się pod egidą Ruchu Obrony Granic, powołanego przez nacjonalistę Roberta Bąkiewicza. Według ROG patrole na zachodnich granicach "mają utrudniać nielegalną migrację". Wszystko to w związku z krążącymi informacjami, że przez tę granicę przerzucani są migranci. Przedstawiciele rządu zapewniają, że granica jest odpowiednio zabezpieczona przez służby.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek o wprowadzeniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. - Podjęliśmy decyzję (...), że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś, wejdzie w życie, ze względów organizacyjnych, w poniedziałek 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji - mówił szef rządu.