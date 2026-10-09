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OD REDAKCJI

Po pierwsze, nie szkodzić

Po ataku w Leszczydole-Nowinach
Po ataku w Leszczydole-Nowinach
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Trudno zachować spokój, kiedy w ciągu zaledwie paru dni w kilku szkołach dochodzi do tak tragicznych wydarzeń. Rośnie poczucie lęku, łatwo o panikę i obawy, że to może wydarzyć się wszędzie. Boimy się o nasze dzieci, o naszych znajomych.

Zalewani plotkami w social mediach, komunikatorach i zwykłych rozmowach, zaczynamy mieć poczucie, że już nigdzie nie możemy się czuć bezpiecznie. Lęk zawsze przychodzi nieproszony. Rozumiemy to bardzo dobrze, bo te same emocje, które towarzyszą Wam - naszym Czytelnikom i Widzom - odczuwamy w redakcji.

Wczoraj, gdy na portalach społecznościowych zaczęły krążyć posty zapowiadające "krwawy piątek", poczucie strachu osiągnęło apogeum. Kiedy pojawiają się takie informacje, rolą mediów jest to, aby rzetelnie wyjaśnić, czy są prawdziwe i co w rzeczywistości się dzieje. Wyjaśnić, a nie nakręcać panikę i dolewać oliwy do i tak już mocno rozpalonego ognia. Zgodnie z przypisywanym Hipokratesowi aforyzmem: po pierwsze, nie szkodzić.

W redakcji TVN24 do późnej nocy sprawdzaliśmy wczoraj, jak rzeczywiście wygląda sytuacja. Wymienialiśmy wiadomości, organizowaliśmy pilne spotkania. Nasi dziennikarze, którzy są rodzicami, przesyłali kolejne posty, które dostawali od swoich dzieci. Reporterzy, wydawcy i producenci analizowali informacje spływające z kraju. Weryfikowaliśmy kolejne doniesienia krążące po sieci, zadawaliśmy pytania policji i rządzącym.

Wiedzieliśmy, że mimo własnych emocji, musimy zachować chłodną głowę i na spokojnie - tak jak zawsze - po dziennikarsku opowiedzieć Wam, co się dzieje, które informacje są prawdziwe, a co jest zwykłą dezinformacją. Tak rozumiemy odpowiedzialność, która ciąży na dziennikarzach, choć wiemy, że nie wszyscy widzą dziś rolę mediów w ten sposób.

Zdecydowaliśmy, że w pierwszej kolejności będziemy przekazywać uspokajające komunikaty służb zapewniających, że nie ma żadnego challenge’u i ostrzegać o krążących w sieci kłamstwach. Do naszego studia zaprosiliśmy specjalistów – psychologów, psychiatrów, ekspertów od bezpieczeństwa, którzy tłumaczyli, jak postępować w takich sytuacjach, jak zadbać o siebie i o swoich bliskich. Bez sensacji, uogólnień i uproszczeń.

W czasach, gdy prawda bywa towarem deficytowym, wierzymy, że właśnie takiej pracy oczekują od nas nasi Widzowie i Czytelnicy. I tak będziemy działać dalej.

Źródło: Zespół standardów redakcyjnych TVN24
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Tagi:
MediaTVN24PrzemocSzkołaDezinformacjaFake News
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