Po kąśliwych wpisach Horała i Bocheński spotkali się w studiu TVN24. "Wszystko w porządku"
Mateusz Morawiecki ogłosił w tym tygodniu decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, Rozwój Plus. Dołączyli do niego działacze stowarzyszenia o tej samej nazwie.
Ruch byłego premiera ostro krytykowali politycy PiS. "Zdradzeusz" - tak decyzję Morawieckiego skomentował europoseł Tobiasz Bocheński. Odpowiedział mu poseł Marcin Horała. "Super Tobiaszku, grupa muchomorki jest z Ciebie dumna" - napisał. "A na serio to nie ciągnij kolego tego żenującego dla wyborców spektaklu" - dodał.
Bocheński i Horała w studiu TVN24
W niedzielę obaj politycy spotkali się w studiu "Kawy na ławę" w TVN24. Gdy prowadząca Agata Adamek zaczęła program od przytoczenia ich wymiany wpisów w mediach społecznościowych, Horała zbył temat i sięgnął po kawę: - Ale kawa tutaj jest dobra, słuchajcie państwo, pokosztujcie - powiedział polityk związany z obozem Morawieckiego.
Bocheński odpowiedział: - Po pierwsze ja już tego nie pamiętam, a po drugie, jeżeli pani redaktor oczekuje, że jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości będę się kłócił o nasze sprawy na prawicy, to panią rozczaruję.
Adamek pytała dalej o "nastrój" pomiędzy nimi. - Bardzo dobry. Wszystko w porządku - odparł Bocheński.
Dziennikarka dopytywała Bocheńskiego, czy też rozpalił w piątek grilla, nawiązując do spotkania Rozwoju Plus. - Nie, bo w piątek nie jem mięsa i nie miałem dyspensy tak jak Marcin. Marcin miał dyspensę, a ja nie miałem, więc nie mogłem ruszciku odpalać - odpowiedział.
Lubnauer: dwa PiS-y, ale ta sama banda
Spory ludzi Morawieckiego z PiS-em komentowali również pozostali goście "Kawy na ławę". - Dwa PiS-y, ale ta sama banda - powiedziała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (KO).
- Mateusz Morawiecki zaczyna narzekać na telewizję Kurskiego, a my pamiętamy maile Michała Dworczyka dotyczące tego, jak napuszczać na strajkujących nauczycieli, (...) cały czas nie możemy przywrócić wymiaru sprawiedliwości do stanu porządku. To oba PiS-y są za to tak samo odpowiedzialne - dodała.
Lubnauer skomentowała też zdjęcie Morawieckiego w koszulce z napisem "Wspieram kobiety". - Przypomnę, że nie tylko zlikwidowali in vitro, ale również ograniczali prawa kobiet - mówiła. - Jest jedna zaleta tego. Jak PiS jeden i PiS dwa zajmują się sobą, to się nie zajmują Polską. A jak się zajmowali Polską, to jej szkodzili - podsumowała.
Kotula: nie da się ukryć, że tam buzuje
- Mały PiS i duży PiS to nadal PiS - oceniła pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Jak dodała, "prawica mnoży się przez podziały". - Naprawdę nie da się ukryć, że tam buzuje (...) To, że panowie [Horała i Bocheński - red.] postanowili nie kłócić się w studiu, to tylko dlatego, że wasi wyborcy obserwują i wiedzą, że wy już do władzy jako Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie wrócicie - komentowała.
- Niezależnie od tego, ile Mateusz Morawiecki upiecze kiełbasek na grillu, jakie ubierze koszulki, kogo nie będzie wspierał deklaratywnie na tych koszulkach. Polacy nie dadzą się oszukać - przekonywała.
Rzecznik Konfederacji: to nie prawica jest w kryzysie, tylko PiS
Jak na konflikt Morawieckiego z PiS-em patrzą politycy Konfederacji? Zdaniem rzecznika prasowego partii Wojciecha Machulskiego "to nie prawica jest w kryzysie, tylko Prawo i Sprawiedliwość". - To jest dobra wiadomość z naszego punktu widzenia dla prawicy, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość było czynnikiem szkodzącym tej stronie sceny politycznej ze względu na swoje obciążone bardzo osiem lat rządów - ocenił.
Był pytany o porównanie rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego do odejścia Grzegorza Brauna z Konfederacji. - To jest trochę nieporównywalna sytuacja, bo rzeczywiście było tak, że elektorat Konfederacji i elektorat Grzegorza Brauna po prostu nie pasował do siebie. Grzegorz Braun zdecydował się opuścić Konfederację i to wyszło wszystkim na dobre - powiedział Machulski.
Zauważył jednak podobieństwo. - Grzegorz Braun odszedł z Konfederacji z powodów ambicjonalnych, tak jak odchodzi z powodów ambicjonalnych Mateusz Morawiecki. Chociaż uważam, że różnice programowe między nami a Grzegorzem Braunem istnieją, a między Mateuszem Morawieckim a PiS-em ich nie dostrzegam - mówił.
Czy prezydent zabierze głos w sprawie rozłamu PiS?
Karol Nawrocki nie komentował dotychczas sporu w PiS. Jego doradca, a jednocześnie prezydent Chełma Jakub Banaszek podkreślił w "Kawie na ławę", że prezydent "zawsze powtarzał, że na prawicy potrzebna jest jedność i nie będzie wchodził w żadne spory polityczne".
- Z panem prezydentem współpracują politycy różnych opcji politycznych Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus. Przedstawiciele są w radach pana prezydenta, wspierali jego kampanię prezydencką i dla pana prezydenta najważniejsza jest współpraca dla Polski - oświadczył.