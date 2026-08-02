kawa na ławę Po kąśliwych wpisach Horała i Bocheński spotkali się w studiu TVN24. "Wszystko w porządku" Aleksandra Sapeta |

Bocheński: nie mam zamiaru kłócić się o nasze sprawy na prawicy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Mateusz Morawiecki ogłosił w tym tygodniu decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, Rozwój Plus. Dołączyli do niego działacze stowarzyszenia o tej samej nazwie.

Ruch byłego premiera ostro krytykowali politycy PiS. "Zdradzeusz" - tak decyzję Morawieckiego skomentował europoseł Tobiasz Bocheński. Odpowiedział mu poseł Marcin Horała. "Super Tobiaszku, grupa muchomorki jest z Ciebie dumna" - napisał. "A na serio to nie ciągnij kolego tego żenującego dla wyborców spektaklu" - dodał.

Bocheński i Horała w studiu TVN24

W niedzielę obaj politycy spotkali się w studiu "Kawy na ławę" w TVN24. Gdy prowadząca Agata Adamek zaczęła program od przytoczenia ich wymiany wpisów w mediach społecznościowych, Horała zbył temat i sięgnął po kawę: - Ale kawa tutaj jest dobra, słuchajcie państwo, pokosztujcie - powiedział polityk związany z obozem Morawieckiego.

Bocheński odpowiedział: - Po pierwsze ja już tego nie pamiętam, a po drugie, jeżeli pani redaktor oczekuje, że jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości będę się kłócił o nasze sprawy na prawicy, to panią rozczaruję.

Adamek pytała dalej o "nastrój" pomiędzy nimi. - Bardzo dobry. Wszystko w porządku - odparł Bocheński.

Dziennikarka dopytywała Bocheńskiego, czy też rozpalił w piątek grilla, nawiązując do spotkania Rozwoju Plus. - Nie, bo w piątek nie jem mięsa i nie miałem dyspensy tak jak Marcin. Marcin miał dyspensę, a ja nie miałem, więc nie mogłem ruszciku odpalać - odpowiedział.

Lubnauer: dwa PiS-y, ale ta sama banda

Spory ludzi Morawieckiego z PiS-em komentowali również pozostali goście "Kawy na ławę". - Dwa PiS-y, ale ta sama banda - powiedziała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (KO).

- Mateusz Morawiecki zaczyna narzekać na telewizję Kurskiego, a my pamiętamy maile Michała Dworczyka dotyczące tego, jak napuszczać na strajkujących nauczycieli, (...) cały czas nie możemy przywrócić wymiaru sprawiedliwości do stanu porządku. To oba PiS-y są za to tak samo odpowiedzialne - dodała.

Lubnauer skomentowała też zdjęcie Morawieckiego w koszulce z napisem "Wspieram kobiety". - Przypomnę, że nie tylko zlikwidowali in vitro, ale również ograniczali prawa kobiet - mówiła. - Jest jedna zaleta tego. Jak PiS jeden i PiS dwa zajmują się sobą, to się nie zajmują Polską. A jak się zajmowali Polską, to jej szkodzili - podsumowała.

Katarzyna Lubnauer: dwa PiS-y, ale ta sama banda Źródło: TVN24

Kotula: nie da się ukryć, że tam buzuje

- Mały PiS i duży PiS to nadal PiS - oceniła pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Jak dodała, "prawica mnoży się przez podziały". - Naprawdę nie da się ukryć, że tam buzuje (...) To, że panowie [Horała i Bocheński - red.] postanowili nie kłócić się w studiu, to tylko dlatego, że wasi wyborcy obserwują i wiedzą, że wy już do władzy jako Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie wrócicie - komentowała.

- Niezależnie od tego, ile Mateusz Morawiecki upiecze kiełbasek na grillu, jakie ubierze koszulki, kogo nie będzie wspierał deklaratywnie na tych koszulkach. Polacy nie dadzą się oszukać - przekonywała.

Katarzyna Kotula o rozłamie w PiS: nie da się ukryć, że tam buzuje Źródło: TVN24

Rzecznik Konfederacji: to nie prawica jest w kryzysie, tylko PiS

Jak na konflikt Morawieckiego z PiS-em patrzą politycy Konfederacji? Zdaniem rzecznika prasowego partii Wojciecha Machulskiego "to nie prawica jest w kryzysie, tylko Prawo i Sprawiedliwość". - To jest dobra wiadomość z naszego punktu widzenia dla prawicy, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość było czynnikiem szkodzącym tej stronie sceny politycznej ze względu na swoje obciążone bardzo osiem lat rządów - ocenił.

Był pytany o porównanie rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego do odejścia Grzegorza Brauna z Konfederacji. - To jest trochę nieporównywalna sytuacja, bo rzeczywiście było tak, że elektorat Konfederacji i elektorat Grzegorza Brauna po prostu nie pasował do siebie. Grzegorz Braun zdecydował się opuścić Konfederację i to wyszło wszystkim na dobre - powiedział Machulski.

Zauważył jednak podobieństwo. - Grzegorz Braun odszedł z Konfederacji z powodów ambicjonalnych, tak jak odchodzi z powodów ambicjonalnych Mateusz Morawiecki. Chociaż uważam, że różnice programowe między nami a Grzegorzem Braunem istnieją, a między Mateuszem Morawieckim a PiS-em ich nie dostrzegam - mówił.

Rzecznik Konfederacji: to nie prawica jest w kryzysie tylko PiS Źródło: TVN24

Czy prezydent zabierze głos w sprawie rozłamu PiS?

Karol Nawrocki nie komentował dotychczas sporu w PiS. Jego doradca, a jednocześnie prezydent Chełma Jakub Banaszek podkreślił w "Kawie na ławę", że prezydent "zawsze powtarzał, że na prawicy potrzebna jest jedność i nie będzie wchodził w żadne spory polityczne".

Jakub Banaszek: prezydent nie będzie wchodził w żadne spory polityczne Źródło: TVN24

- Z panem prezydentem współpracują politycy różnych opcji politycznych Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus. Przedstawiciele są w radach pana prezydenta, wspierali jego kampanię prezydencką i dla pana prezydenta najważniejsza jest współpraca dla Polski - oświadczył.

OGLĄDAJ: Lubnauer: Rozwój Plus liczy na amnezję Polaków, a PiS, że zajmiemy się Rozwojem Plus