Europoseł PiS o powodach rekonstrukcji rządu. "Chodzi również o to, żeby utrzymać większość w Sejmie"

O zmianach w rządzie mówili w "Faktach po Faktach" eurodeputowani Kosma Złotowski (PiS) oraz Elżbieta Łukacijewska (PO). Zdaniem Złotowskiego, rekonstrukcji dokonano, "by cała koalicja czuła się zaangażowana nie tylko w popieranie rządu, ale także w sprawowanie władzy". - Jestem trochę zażenowana tą karuzelą zmian, która nikomu nie służy. Jedynie temu, żeby wyciszyć, uspokoić koalicjantów - powiedziała Łukacijewska.

W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężono we wtorek nowych ministrów. Wydzielonym na nowo resortem sportu i turystyki pokieruje Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej. Wcześniej resort należał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zanim jednak został do niego włączony, od listopada 2019 roku do lutego tego roku działało osobne Ministerstwo Sportu.

Złotowski: chodzi również o to, żeby utrzymać większość w Sejmie

Eurodeputowany Złotowski pytany, po co likwidowano resort sportu, skoro teraz go przywrócono, odparł, że "po to powstała już swego czasu, bardzo dawno temu, ustawa o działach administracji, żeby tego rodzaju przebudowy móc robić".

Na uwagę, że ministerstwo przywrócono dla Bortniczuka i republikanów i byśmy "nie oszukiwali się" w tej kwestii, Złotowski uznał: - Ale się nie oszukujemy, to chyba widać, każdy to widzi.

- Nikt tego nie ukrywa, ani nie usiłuje ukryć. Powstało nowe ministerstwo, to znaczy jedne działy administracji zostały wyjęte z jednego ministerstwa, przesunięte do innego. To jest sprawa czysto techniczna - mówił.

Jego zdaniem stało się tak "po to, żeby cała koalicja czuła się zaangażowana nie tylko w popieranie rządu, ale także w sprawowanie władzy, w sprawowanie rządów". - To jest przecież jasne, na tym polega również demokracja, chodzi również o to, żeby utrzymać większość w Sejmie. Przecież to jasne, ja nie wiem, czemu się państwo dziwią - dodał europoseł PiS.

Łukacijewska: nie chodzi o dobre zarządzanie i dobre decyzje dla Polski i Polaków

Łukacijewska oceniła, że "chodzi o to, żeby zadowolić wszystkich współkoalicjantów". - Nie chodzi o dobre zarządzanie i dobre decyzje dla Polski i Polaków. Jestem trochę zażenowana tą karuzelą zmian, która nikomu nie służy. Jedynie temu, żeby wyciszyć, uspokoić koalicjantów, a oni żeby się czuli syci, nie głodni - powiedziała.

Autor:akr

Źródło: TVN24