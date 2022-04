Premier o katastrofie w kopalni Pniówek: pięć osób nie żyje, sytuacja jest bardzo trudna

Tragedia w kopalni Pniówek w województwie śląskim. W nocy doszło tam do dwóch wybuchów metanu. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że poszkodowanych zostało w sumie 25 pracowników. Pięć osób - jak poinformował premier Mateusz Morawiecki - nie żyje. Wciąż nie ma kontaktu z sześcioma zaginionymi, są wśród nich ratownicy górniczy. Akcja ratunkowa trwa, przed kopalnią na rannych cały czas czekają karetki. Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia, poinformował, że decyzja o ponownym wejściu do rejonu zagrożenia "to nie będzie decyzja tylko na podstawie analizy atmosfery, jeszcze musimy sprawdzić dodatkowe warunki". - Musimy znaleźć takie rozwiązanie, aby wejście ratowników w strefę zagrożenia nie było obarczone ryzykiem kolejnego wybuchu i zagrożenia pracy tego zespołu, który tam będzie - stwierdził.

- Słowa grzęzną w gardle. Wiemy już, że pięć osób nie żyje, siedem jest jeszcze uwięzionych w chodnikach kopalni. Ale prócz tego jest ponad 20 osób z ciężkimi poparzeniami w szpitalu - mówił w środę po godzinie 14 premier Mateusz Morawiecki, który przyjechał do Pawłowic, do kopalni Pniówek.

Jak mówił, w nocy doszło do pierwszego wybuchu na dole kopalni, który doprowadził do zawalenia chodników. - I ratownicy poszli na pomoc tym osobom, które zostały uwięzione. Ale około trzeciej w nocy nastąpił drugi wybuch, który odciął kilku ratowników - opisywał premier na briefingu. Jak dodał, wśród ofiar śmiertelnych jest ratownik, a życie innych jest zagrożone. - Ratownicy mówią, że idzie się zawsze po żywego człowieka, trzeba dotrzeć jak najszybciej do tych ludzi. Ale sytuacja jest bardzo ciężka.

Premier powiedział, że cały czas pracuje sztab specjalistów - oni mają podjąć decyzję, kiedy kolejni ratownicy będą mogli wejść po zaginionych. Przekazał wyrazy współczucia rodzinom zmarłych, poszkodowanych i zaginionych.

Niedzielski: poszkodowani mają opiekę na światowym poziomie

Potem premier odwiedził Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie przebywa 10 poszkodowanych górników. Na miejscu był również minister zdrowia Adam Niedzielski. Po wizycie w lecznicy po godzinie 14 wystąpili na wspólnym briefingu.

Morawiecki mówił, że techniczne zapory, zastosowane w kopalni Pniówek wkrótce powinny zacząć działać i będzie możliwe bezpieczne zejście po zaginionych. Niedzielski skupił się na zdrowiu rannych. Podsumował, że poszkodowanych zostało w sumie 25 pracowników kopalni. Pięciu z nich zmarło, w tym jeden w oparzeniówce. Z 10 nadal leczonych w oparzeniówce, 4 jest na oddziale intensywnej terapii.

- W tych trudnych chwilach chcę zapewnić rodziny osób poszkodowanych, że opieka, którą staramy się tutaj zapewnić, to jest opieka najnowocześniejsza, najwyższej jakości - mówił Niedzielski. - Mamy do czynienia zarówno z osobami, które mają bardzo rozległe poparzenia, niestety bardzo głębokie, w skalach którymi operujemy to są te najwyższe stopnie oparzeń - dodał.

Mówiąc o "światowym poziomie opieki" w siemianowickiej oparzeniówce, minister wspomniał o nowoczesnych opatrunkach owodniowych, które wykorzystują komórki naturalne, o specjalistycznych zabiegach, o komorze hiperbarycznej, gdzie górnicy poddawani są terapii tlenowej. - To jest najwyższej klasy ośrodek w Polsce, charakteryzuje się szczególną dbałością o pacjentów. Chcę państwa zapewnić, szczególnie rodziny poszkodowanych, że pacjenci są w dobrych rękach, mają najlepszą opiekę z możliwych - podkreślił Niedzielski.

- Państwo nie pozostawi rodzin osób, które zmarły lub, które są skrajnie poszkodowane bez pomocy psychologicznej czy finansowej - zapewnił w środę premier Mateusz Morawiecki po wizycie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Trwają poszukiwania

Jak poinformował kierownik zespołu komunikacji JSW Tomasz Siemieniec, po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło prawdopodobnie do zapalenia metanu w ścianie N-6 na poziomie tysiąca metrów, w wyniku czego 15 pracowników zostało poszkodowanych.

- Trwa akcja ratunkowa. Mamy potwierdzone dwa przypadki zgonu. Ratownicy w dalszym ciągu poszukują ośmiu osób. Ja przypomnę, że 15 minut po północy doszło do pierwszego wybuchu metanu, potem był wtórny wybuch na poziomie tysiąca metrów. W rejonie zagrożenia przebywało 42 górników. 12 z nich zostało wytransportowanych na powierzchnię, przebywają w szpitalach śląskich. W akcji bierze udział 13 zastępów ratowniczych - przekazał w środę po godzinie 8 rano Sławomir Starzyński, rzecznik JSW.

Początkowo JSW informowała o trzech osobach, z którymi nie było kontaktu. Ale w trakcie akcji ratunkowej doszło do wtórnego wybuchu. Jak dodał Starzyński, w sumie kontaktu nie było z 10 osobami, po godzinie ósmej nie było kontaktu z ośmioma. To jeden górnik i siedmiu ratowników.

Po godzinie 9.30 JSW poinformowała o trzeciej ofierze śmiertelnej. Około 10.40 doszła informacja o czwartej ofierze.

Poinformował o tym w środę na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Bardzo smutna informacja. Zmarło 4 górników w wyniku wybuchu w Kopalni Pniówek. Trwają poszukiwania 7 innych. Poprosiłem, aby na miejsce pojechał wiceminister Piotr Pyzik (podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Pyzik – przyp. red.), który na bieżąco informuje mnie o sytuacji. Łączę się w modlitwie z rodzinami i bliskimi górników" – napisał Sasin na Twitterze.

Bardzo smutna informacja. Zmarło 4 górników w wyniku wybuchu w Kopalni Pniówek. Trwają poszukiwania 7 innych. Poprosiłem, aby na miejsce pojechał wiceminister @piotrpyzik, który na bieżąco informuje mnie o sytuacji. Łączę się w modlitwie z rodzinami i bliskimi górników. — Jacek Sasin (@SasinJacek) April 20, 2022

Trzech górników zginęło pod ziemią, a czwarty zmarł po przewiezieniu do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Po południu premier poinformował o śmierci piątej osoby.

Akcja ratunkowa koncentruje się na uzupełnianiu tamy przeciwwybuchowej

- Akcja ratunkowa trwa, prace ratowników koncentrują się w tej chwili na uzupełnianiu tamy przeciwwybuchowej. Warunki są ekstremalnie trudne. Stężenie metanu spada - przekazał w środę po godzinie 10.30 Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Po briefingu premiera Morawieckiego, Starzyński uzupełnił, że piąta ofiara katastrofy została wydobyta z kopalni. Wszystkie osoby, które zginęły, były pracownikami kopalni. Nie wiadomo, ilu z nich to górnicy, ilu to ratownicy.

Po wtórnym wybuchu urwał się kontakt z ratownikami górniczymi. Zaginionych jest kilka osób.

"Musimy znaleźć takie rozwiązanie, aby wejście ratowników w strefę zagrożenia nie było obarczone ryzykiem kolejnego wybuchu"

Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia, poinformował, że decyzja o ponownym wejściu do rejonu zagrożenia "to nie będzie decyzja tylko na podstawie analizy atmosfery, jeszcze musimy sprawdzić dodatkowe warunki".

- Mówimy o trójkącie wybuchowości (określonym stężeniu metanu w powietrzu, w którym powstaje mieszanina wybuchowa), rozciągnięciu linii chromatograficznej (czujników). Wtedy będą podjęte decyzje - zapowiedział.

Jak zaznaczył, ogólnie wiadomo, gdzie znajdują się poszkodowani, problemem nie są też kwestie odległości czy stanu wyrobisk po wybuchu. - Musimy znaleźć takie rozwiązanie, aby wejście ratowników w strefę zagrożenia nie było obarczone ryzykiem kolejnego wybuchu i zagrożenia pracy tego zespołu, który tam będzie - stwierdził.

Pytany przez PAP o obecnie wykonywane prace w ramach akcji ratowniczej Cudny odpowiedział, że są to pomiary (składu atmosfery), przygotowywanie wentylatorów i lutni (przewodów powietrznych), aby wchodzić w ten rejon przy sukcesywnym przewietrzaniu wyrobiska.

Poszkodowani są w Centrum Leczenia Oparzeń

Większość poszkodowanych została poparzona. - W naszym szpitalu jest dziewięciu poszkodowanych w tym wypadku. Pacjenci już przechodzą zabiegi: dwóch jest w komorze hiperbarycznej, są przygotowane hodowle komórkowe (do przeszczepów skóry - red.) - mówił rano rzecznik Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Wojciech Smętek.

Po godzinie 10 lekarze przekazali, że oparzenia poszkodowanych są rozległe, nawet 4. stopnia. - Do chwili obecnej przyjęliśmy 10 pacjentów. Jeden pacjent zmarł - poinformował nas Przemysław Strzelec, wicedyrektor CLO w Siemianowicach. Poszkodowani mają oparzenia dolnych dróg oddechowych i całej powierzchni ciała.

Prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny poinformował, że w sumie hospitalizowanych jest już 21 osób. Jak przekazał Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ranni transportowani byli śmigłowcem medycznym i karetkami do szpitali w Wodzisławiu Śląskim, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach i Rybniku.

Przed kopalnią działa punkt medyczny, cztery karetki czekają na poszkodowanych. - Część rannych była w średnio ciężkim stanie - powiedział Pach. W sumie w akcji brało już udział 13 zespołów ratunkowych.

Strażacy zabezpieczali lądowanie śmigłowców

- Straż pożarna zabezpiecza na miejscu start i lądowanie śmigłowców ratunkowych - poinformował Kamil Rabaszowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Jak przekazał, strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 1.16 w nocy. - Z naszej strony na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, z czego jeden to zakładowa straż pożarna z kopalni Pniówek - powiedział Rabaszowski.

Wyjaśnił, że strażacy zostali wezwani na miejsce zdarzenia w celu stworzenia i zabezpieczenia dwóch lądowisk dla śmigłowców. - Był to śmigłowiec z Krakowa oraz z Wrocławia, bo tylko te śmigłowce wykonują na południu Polski loty nocne - podał. - Na tę chwilę śmigłowiec z Wrocławia został na miejscu z uwagi na pogodę i lekarz pojechał z poszkodowanym karetką do szpitala - powiedział.

W sztabie akcji działają przedstawiciele zarządu JSW oraz wyższego i okręgowego urzędu górniczego. Rodziny poszkodowanych górników zostały objęte opieką psychologów.

