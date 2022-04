Wybuch metanu i pożar w kopalni Pniówek. Cztery osoby nie żyją, siedem wciąż zaginionych

Tragedia w kopalni Pniówek w województwie śląskim. W nocy doszło tam do dwóch wybuchów metanu. Cztery osoby nie żyją. Wciąż nie ma kontaktu z siedmioma zaginionymi, są wśród nich ratownicy górniczy. Około 20 osób trafiło już do szpitali, wielu z nich ma rozległe oparzenia. Akcja ratunkowa trwa, przed kopalnią na rannych cały czas czekają karetki.

Dzisiaj po północy w kopalni Pniówek, należącej do JSW, doszło do katastrofy. Jak wyjaśniał Starzyński, doszło do wybuchu i pożaru metanu, ale nie wiadomo, w jakiej kolejności. W tej chwili jest już po pożarze.