Pan Michał szpital opuścił na czworakach. Rzecznik Praw Pacjenta zbadał sprawę i wydał zalecenia

Personel szpitala nie dochował należytej staranności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, co skutkowało naruszeniem praw pacjenta - tak Rzecznik Praw Pacjenta ocenił to, co stało się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (województwo mazowieckie). Mężczyzna z bólem kręgosłupa nie został hospitalizowany, a placówkę opuścił na czworakach.

"Demonstracyjnie na czworakach próbował wyjść ze szpitala"

To Michał Umiński, który na Szpitalny Oddział Ratunkowy został przewieziony karetką. Mężczyzna miał problemy z kręgosłupem, a - jak mówił - tego dnia ból był nie do wytrzymania. Umiński został przyjęty na SOR, tam podano mu kroplówkę z lekiem przeciwbólowym. Po pewnym czasie został zbadany przez neurologa. Pacjentowi wydano zalecenia i zdecydowano, że nie musi być hospitalizowany. Mężczyzna przed opuszczeniem placówki miał prosić o podanie jeszcze jednej dawki środka przeciwbólowego. Tej jednak nie otrzymał. Jak opisywał ból był tak silny, że zamiast normalnie iść, musiał opuścić szpital na czworakach. Dyrekcja placówki podkreślała wówczas, że szpital nie ma sobie nic do zarzucenia. Zdaniem dyrektora pacjent był niezadowolony z tego, że nie zostanie hospitalizowany. - Demonstracyjnie na czworakach próbował wyjść ze szpitala. Nikt mu tego nie zabroni - podkreślał Stanisław Kwiatkowski. Z kolei w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej szpitala napisano: "Zarzut nieudzielenia pomocy jest bezpodstawny. Pacjenta zbadano, wykonano diagnostykę, wdrożono leczenie oraz wydano dalsze zalecenia". OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

RPP: naruszenie praw pacjenta

Sprawie postanowił przyjrzeć się Rzecznik Praw Pacjenta. I jak wynika - z informacji, do których dotarła reporterka TVN24 - "stwierdził naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, leczenia bólu oraz dokumentacji medycznej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku". - Z prowadzonego postępowania wynika, że personel szpitala nie dochował należytej staranności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, co skutkowało naruszeniem praw pacjenta - poinformowało Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że obowiązkiem personelu medycznego powinno być "zachowanie szczególnej staranności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na szpitalnym oddziale ratunkowym", a placówki medyczne powinny "minimalizować ból przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych". Co więcej, jak zaznaczył RPP, nie należy zapominać o tym, że pacjenci mogą mieć inny próg bólu. Jakie konsekwencje poniesie więc szpital? Rzecznik zalecił między innymi "rewizję obowiązujących (...) procedur dotyczących postępowania wobec zgłaszających się na oddział pacjentów w zakresie udzielenia im należytej, adekwatnej do stanu zdrowia pomocy medycznej". Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez RPP personel placówki ma być pouczony o przepisach dotyczących praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych i leczenia bólu, a także prawa do dokumentacji medycznej.