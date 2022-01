Matka Boska w tęczowej aureoli nie obraża. Sąd zdecydował w sprawie aktywistek

Aktywistki prawomocnie uniewinnione

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Proboszcz podczas rozprawy apelacyjnej ocenił, że mieliśmy do czynienia z sięgnięciem "po wizerunek królowej Polski, której to wizerunek jest na sztandarach narodowych, żeby go zniekształcić sześcioma kolorami, które w publicznej wiedzy i świadomości są oznaką zaburzeń, zboczeń i odchyleń". - Obliczone to było na głębokie zranienie tych, którzy czczą Matkę Bożą - mówił.