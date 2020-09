Na czworakach opuścił szpital. Dyrekcja się broni, Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada "postępowanie wyjaśniające"

Pacjent z bólem kręgosłupa trafił na SOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (Mazowieckie). Mężczyzna opuścił placówkę na czworakach. Jak twierdzi, ból był nie do wytrzymania, a personel odmówił podania mu kolejnej dawki środka przeciwbólowego. Dyrekcja placówki utrzymuje, że zarzut nieudzielenia pomocy jest bezpodstawny, a nagranie, które trafiło do sieci, nie pokazuje całości tego, co się tam wydarzyło. Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta ocenił w rozmowie z TVN24, że "po wstępnych ustaleniach możemy mówić o uprawdopodobnieniu naruszenia prawa pacjenta".

Michał Umiński został przewieziony karetką do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Mężczyzna ma problemy z kręgosłupem, a - jak podkreśla - tego dnia ból był nie do wytrzymania. Umiński został przyjęty na SOR, tam podano mu kroplówkę z lekiem przeciwbólowym. Po pewnym czasie został zbadany przez neurologa. Pacjentowi wydano zalecenia i zdecydowano, że nie musi być hospitalizowany.

Szpital opuścił na czworakach

Pan Michał ruszył więc do domu. Na parkingu przed szpitalem czekała na niego żona. Jednak ból kręgosłupa był na tyle silny, że mężczyzna do auta nie mógł dojść. Przed siebie, korytarzem SOR, ruszył na czworakach. Sytuację zarejestrowała inna z pacjentek, a nagranie zostało opublikowane na Facebooku.

- Szpital jest państwowy, dla ludzi. Byłem normalnym pacjentem, który został normalnie niby obsłużony, a to, że się tak stało, a nie inaczej, to nie moja wina - podkreśla mężczyzna. I dodaje: - Proszę nie oskarżać mnie o ustawki.

Szpital: zarzut nieudzielenia pomocy jest bezpodstawny

Dyrektor Kwiatkowski w rozmowie z reporterem TVN24 podkreśla: - Niby patrząc na to nagranie, to nie powinno się wydarzyć, ale historia jest całkowicie inna.

Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia i grozi, że jeśli bezpodstawne oskarżenia wysuwane przez pacjenta będą kontynuowane, to "podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne".

"Postanowiliśmy wszcząć dalsze postępowanie wyjaśniające w sprawie"

Rafał Błoszczyński, naczelnik Departamentu Postępowań Wyjaśniających w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, powiedział w rozmowie z TVN24, że "po wstępnych ustaleniach możemy mówić o uprawdopodobnieniu naruszenia prawa pacjenta do leczenia bólu, do udzielania świadczeń z należytą starannością".

- Gdzieś ta staranność, wytłumaczenie pacjentowi, co się z nim dzieje, co powinien robić, nie zadziałała - uznał. Dodał, że mogło również dojść do naruszenia prawa "do godności, dlatego że w takiej sytuacji, w jakiej był ten pacjent, nikt nie zareagował". - Przynajmniej na filmie nikt nie zareagował na takie działania - zastrzegł Błoszczyński.