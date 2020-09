Auto uderzyło w przyłącze gazowe, trzy osoby spłonęły. "Gaz syczał niesamowicie"

Do wypadku doszło tuż przed północą na ulicy Harcerskiej w Płocku. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, następnie w przyłącze gazowe i budynek mieszkalny. Po uderzeniu pojazd stanął w płomieniach - przekazała Marta Lewandowska, rzecznik prasowy płockiej policji.

Usłyszeli huk i syk, wybiegli z domu

Właściciel sąsiedniego domu, który rozmawiał z reporterem TVN24 Piotrem Borowskim, opowiadał, że obudził go straszny huk. - Myślałem, że eksplodował nam piec centralnego ogrzewania. Słyszałem tylko hałas wydobywającego się gazu - mówił.

Gdy zobaczył, że dom obok płonie, a gaz wciąż ulatnia się z instalacji, od razu z żoną zaczęli uciekać. - Gaz się ulatniał, syczał niesamowicie. My w szoku, żona w szlafroku w jednym kapciu, wybiegliśmy z domu. (...) Zanim ten gaz został odcięty, to minęło jeszcze sporo czasu, około pół godziny. Wyglądało to tragicznie - podkreślał.