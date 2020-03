Pilot PLL LOT w szpitalu w Abu Dhabi. "Czeka na wynik testu"

Szefowa związku: mamy informację o zakażonym pilocie

Po przekazaniu maszyny do serwisu, podczas opuszczania terminala członkom załogi dreamlinera pobrano wymazy do testów na obecność koronawiusa.

- Po pewnym czasie miejscowe służby przyszły do hotelu i zabrały kapitana do szpitala – relacjonuje nasz rozmówca zbliżony do PLL LOT.

LOT potwierdza: pilot w placówce medycznej

Według jednej ze stewardes, z którą rozmawialiśmy, ten lot odbył się 12 marca. Trzy dni później maszyna z hospitalizowanym teraz kapitanem wróciła do Polski. Ze względu na fakt, że to amerykańska metropolia jest uznawana obecnie za epicentrum epidemii w USA, loty do tego miasta mają status podwyższonego ryzyka. Wynika to z zaleceń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).