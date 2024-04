Plecak przetrwania - co powinien zawierać?

Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawiła się instrukcja "Przygotuj plecak ewakuacyjny". "Aby oszczędzić czas i mieć pewność, że w tej, lub innej sytuacji kryzysowej zabierzesz wszystko, co potrzebne, warto zadbać o wcześniejsze przygotowanie zestawu ewakuacyjnego" - czytamy. Co powinien taki plecak awaryjny zawierać?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to samo które wysyła nam na telefony alerty RCB, uruchomiło w ostatnich dniach nową stronę internetową, na której można znaleźć podstawowe informacje na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych czy zagrożenia eksplozją. Są na niej poradniki, gry edukacyjne, czy scenariusze lekcji dla nauczycieli. Ma również zakładkę "bądź gotowy", zawierającą informacje, jak przygotować swoich bliskich na zagrożenia. Znajdziemy tu również instrukcję, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

Plecak ewakuacyjny - przetrwania. Co powinien zawierać?

Na liście rzeczy, które obowiązkowo powinny znaleźć się w takim plecaku, RCB umieściło: radio na baterie z kompletem dodatkowych baterii, latarkę (plus dodatkowe baterie), najpotrzebniejsze dokumenty, zapalniczkę i zapałki, maski oddechowe lub ochronne, mapę okolicy w wersji "analogowej", otwieracz do puszek, posiłki na dwa dni, kompas, nóż, ołówek i notes, komplet sztućców, kurtkę przeciwdeszczową, apteczkę, śpiwór, worki na śmieci, ubranie na zmianę, mydło i żel do dezynfekcji, narzędzie wielofunkcyjne (multitool), kombinerki i łom, gotówkę w niewielkich nominałach, butelkę filtrującą z nowym filtrem oraz gumy i sznurki.

RCB. Przygotuj plecak ewakuacyjny Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Jak zauważa RCB każdy z domowników powinien mieć oddzielny plecak, "gotowy do zarzucenia na ramię". A nawet kilka takich plecaków. "W związku z tym, że nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował dostępu do zestawu ewakuacyjnego, najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wyposażenie się w oddzielne zestawy do domu, pracy i samochodu" - czytamy na stronie alert RCB.

Plecak ucieczkowy. Instrukcja specjalisty GROM

Paweł "Naval" Mateńczuk, po 14 latach w jednostce GROM, zajmuje się obecnie m.in. doradztwem i szkoleniami z zakresu obronności i reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Na swoich profilach w mediach społecznościowych już dwa lata temu zamieścił instrukcję dotyczącą plecaka ucieczkowego. Jak zaznacza "taki plecak nie jest walizą, w której mamy swój dobytek, a służy do zabezpieczenia naszego przetrwania".

Jak pisał "Naval" plecak powinien mieć 25-35 litrów, i być "w niezbyt jaskrawym kolorze, ale nie militarnym". Dobrze, by miał też kilka komór. A co w środku? Jako rzeczy główne były żołnierz elitarnej jednostki wymienia dokumenty (na nośnikach elektronicznych), gotówkę - odradza jednak branie biżuterii i większej sumy pieniędzy, łączność (radyjko, baterie, telefon, GPS), mapę, busolę, kompas, zapasową odzież (komplet bielizny na zmianę, kurtkę puchową, pałatkę), zapas prostej do przygotowania żywności na 48 godzin, mini apteczkę z podstawowymi lekarstwami i zestawem opatrunkowym oraz sprzęt survivalowy. Do tego ostatniego zalicza m.in. nożyk kieszonkowy, latarkę-czołówkę, linkę, zapalniczkę, zapałki, świeczkę, gwizdek, okulary przeciwsłoneczne, gogle, nakrycie głowy.

Andrzej Kruczyński, również były GROM-owiec, zwraca uwagę w rozmowie z portalem Business Insider, że w razie zagrożenia może przestać działać sygnał GPS. Dlatego ważne są aktualne mapy okolicy, w której jesteśmy. Najlepiej by mapa była topograficzna - a wraz z nią trzeba mieć kompas czy busolę. Mapy można wydrukować z narzędzi internetowych. Ważne jednak, by zostały zabezpieczone folią.

Gotowy plecak przetrwania. Co zawiera

Na rynku dostępne są gotowe plecaki ewakuacyjne - zestawy awaryjne. I tak np. za 2 tys. złotych dostaniemy wodoodporny, wytrzymały i odporny na uszkodzenia plecak o pojemności 35 litrów, a w nim wyposażenie z ośmiu kategorii (modułów).

W module żywnościowym znajdziemy m.in. racje żywności, wodę, tabletki do dezynfekcji, filtr do wody, palnik gazowy, sztućce i naczynia. Moduł pierwszej pomocy, poza apteczką, zawiera m.in. maseczkę do sztucznego oddychania, koc termiczny, czy lampę alarmową. Moduł elektroniczny ma pojemny powerbank, radio na dynamo, telefon awaryjny, słuchawki, czy ładowarkę. Jest też zestaw ucieczkowy - z młotkiem ratunkowym, maską filtrującą, goglami ochronnymi, rękawiczkami, nożem itd. W module higienicznym znajdziemy, oprócz podstawowych środków higieny, m.in. szybkoschnący ręcznik, tampony, podpaski, czy stopery do uszu. Zestaw zawiera też narzędzia - m.in. multitool, taśmę naprawczą, rękawice, opaski, sznurek, ale też łopatę i piłę. W osobnym worku są rzeczy do spania - śpiwór i poduszka. Na zmienne warunki pogodowe są ogrzewacze do rąk i stóp, płaszcz przeciwdeszczowy, poncho awaryjne, komin wielofunkcyjny, zapałki wodoodporne i zapalniczka plazmowa.

Plecak przetrwania - ucieczkowy Shutterstock

RCB na swojej stronie zachęca też do rozmowy o potencjalnych zagrożeniach z osobami, z którymi mieszkamy, również dziećmi. "Zastanówcie się, w jaki sposób będziecie się ze sobą kontaktować, ustalcie miejsca, w których będziecie na siebie czekać w przypadku wystąpienia danego zdarzenia. Bądźcie gotowi na każdą ewentualność - tak, żeby wcześniej każdy wiedział, co ma robić" - radzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Autorka/Autor:am

Źródło: RCB