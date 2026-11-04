Arleta Zalewska i Konrad Piasecki nominowani w plebiscycie "Viva! People Power"
Magazyn "Viva!" ogłosił nominowanych w kolejnej edycji plebiscytu "Viva! People Power". Jego celem, jak piszą organizatorzy, jest "pokazywanie wyjątkowych ludzi, którzy swoimi dokonaniami podbijają świat". Jedną z dziewięciu kategorii plebiscytu jest "Człowiek w sieci".
Nominacje dla autorów "Podcastu politycznego"
Wśród nominowanych w tej kategorii znaleźli się prowadzący "Podcast polityczny" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, którzy "przedstawiają tajemnice oraz kulisy Sejmu i Pałacu Prezydenckiego". Oceniono, że "słuchacze cenią swobodną, a zarazem merytoryczną dyskusję doświadczonych dziennikarzy" i przypomniano, że program zdobył nagrodę w kategorii Podcast premium/original podczas Best Stream Audio Awards 2025.
"Dotarła do nas genialna wiadomość! I jeszcze większe wyróżnienie! Dziękujemy" - skomentowała na Instagramie Arleta Zalewska. "Dziękujemy, że ktoś docenił nasz podcast! Że komuś i to komuś tak fantastycznemu - podoba się nasz sposób, styl i pasja do opowiadania o polskiej polityce! Nominacja to już mega wyróżnienie! Ale będzie też można głosować!" - dodała dziennikarka "Faktów" TVN.
Uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 20.15 i będzie można je oglądać w TVN. Głosować na Arletę Zalewską i Konrada Piaseckiego można na stronie organizatora plebiscytu.
"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego dostępny jest w TVN24+.