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Arleta Zalewska i Konrad Piasecki nominowani w plebiscycie "Viva! People Power"

Podcast Arleta Zalewska Konrad Piasecki
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Arleta Zalewska i Konrad Piasecki znaleźli się w gronie nominowanych w kategorii "Człowiek w sieci" w plebiscycie "Viva! People Power". Gala wręczenia nagród odbędzie się 16 grudnia. Już teraz można głosować na naszych dziennikarzy.

Magazyn "Viva!" ogłosił nominowanych w kolejnej edycji plebiscytu "Viva! People Power". Jego celem, jak piszą organizatorzy, jest "pokazywanie wyjątkowych ludzi, którzy swoimi dokonaniami podbijają świat". Jedną z dziewięciu kategorii plebiscytu jest "Człowiek w sieci".

Nominacje dla autorów "Podcastu politycznego"

Wśród nominowanych w tej kategorii znaleźli się prowadzący "Podcast polityczny" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, którzy "przedstawiają tajemnice oraz kulisy Sejmu i Pałacu Prezydenckiego". Oceniono, że "słuchacze cenią swobodną, a zarazem merytoryczną dyskusję doświadczonych dziennikarzy" i przypomniano, że program zdobył nagrodę w kategorii Podcast premium/original podczas Best Stream Audio Awards 2025.

"Dotarła do nas genialna wiadomość! I jeszcze większe wyróżnienie! Dziękujemy" - skomentowała na Instagramie Arleta Zalewska. "Dziękujemy, że ktoś docenił nasz podcast! Że komuś i to komuś tak fantastycznemu - podoba się nasz sposób, styl i pasja do opowiadania o polskiej polityce! Nominacja to już mega wyróżnienie! Ale będzie też można głosować!" - dodała dziennikarka "Faktów" TVN.

 "Podcastu politycznego" można posłuchać TVN24+
 "Podcastu politycznego" można posłuchać TVN24+
Źródło zdjęcia: Instagram Arlety Zalewskiej

Uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 20.15 i będzie można je oglądać w TVN. Głosować na Arletę Zalewską i Konrada Piaseckiego można na stronie organizatora plebiscytu.

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"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego dostępny jest w TVN24+.

Źródło: viva.pl, tvn24.pl
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Tagi:
PolitykaArleta ZalewskaKonrad PiaseckiTVN24+
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