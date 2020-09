"Widzimy, jak nasz piękny kraj się sypie"

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka podczas Rady Krajowej Platformy przedstawił niektóre z postulatów programowych partii. Nowe propozycje programowe mają być oparte o bezpieczeństwo - ekonomiczne i zdrowotne, a także o zaufanie obywateli do państwa. Ze względu na sytuację związaną z epidemią, Rada Krajowa odbywa się w formule hybrydowej - częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie.

Postulaty wymienione przez Budkę w sobotę to między innymi pełna jawność majątków osób publicznych, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego i wprowadzenie Centrów Pomocy Podatnikom. Lider Platformy Obywatelskiej podkreślił, że wizja państwa jego ugrupowania opiera się na trzech fundamentalnych zasadach, którymi są: jawność, niezależność i partnerstwo.

"Nie ma wrogów po stronie opozycji"

Tymczasem, jak mówił Budka, według PO "ludziom pracy należy się olbrzymi szacunek". - Platforma była i jest reprezentantem ludzi ciężko pracujących - mówił. Przekonywał dalej, że kluczem do sukcesu w polityce jest zaufanie i współpraca, bo tam, gdzie jest współpraca i zaufanie, cynizm i populizm przegrywają. Dziś, jak mówił, Senat, gdzie opozycja ze sobą współpracuje, to jest miejsce, gdzie "przywraca się powagę polityce". - Chcę z tego miejsca powiedzieć: nie ma wrogów po stronie opozycji, po stronie opozycji są tylko przyjaciele - podkreślił Budka. - Deklaruję z tego miejsca: utrzymamy pakt senacki, co więcej, zrobię wszystko, żeby wokół Koalicji Obywatelskiej budować jak najszersze porozumienie organizacji opozycyjnych, porozumienie na partnerskich zasadach, oparte na wartościach, z poszanowaniem odrębności naszych partnerów - zadeklarował szef PO. Budka przekonywał, że nowoczesna edukacja, ochrona klimatu, szacunek dla prawa i polityka europejska "stanowią wspólny mianownik dla całej demokratycznej opozycji".