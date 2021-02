Czasowe obniżenie VAT-u, rekompensata dla studentów. PO przedstawiła "Receptę na kryzys"

Platforma Obywatelska pod hasłem "Recepta na kryzys" zaprezentowała propozycje dotyczące przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Szef partii Borys Budka wymienił czasowe obniżenie VAT-u do 5 procent dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, minimalną kwotę wolną od podatku wynoszącą 10 tysięcy złotych i rekompensatę dwóch semestrów dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować.

Szef PO Borys Budka zaprezentował w sobotę pakiet rozwiązań - "Receptę na kryzys". Jak ocenił, z wydarzeń ostatniego roku należy wyciągnąć "trzy najważniejsze lekcje, które dotyczą zmiany priorytetów". - Priorytetem państwa powinien być człowiek i wszystkie działania, które służą właśnie gospodarce, które służą przedsiębiorcom, mają na celu pewność jutra każdego, nie tylko osób, które posiadają własne działalności gospodarcze - mówił Budka.

Według niego dobrze zaprojektowany plan pomocowy państwa powinien zakładać wsparcie zarówno dla przedsiębiorców, dla pracowników jak i samorządów. - Tak należy myśleć o Polsce, tak powinniśmy myśleć o planach gospodarczych - przekonywał Budka.

Szef PO o młodych ludziach i solidarności

Priorytetem - jak podkreślał - powinni być ludzie młodzi. - Bardzo często do tej pory byliście pomijani, byliście przesuwani gdzieś tam na koniec, nikt nie myślał o tym, co dla was jest najważniejsze. Dominowały liczby, slajdy, mamy nawet jednego ministra od Power Pointu, który - jak widać z doniesień medialnych - nawet swoją wiedzę czerpie sprzed 10 lat, ale my chcemy was przesunąć na początek tej kolejki - zadeklarował lider PO, zwracając się do młodego pokolenia.

Zwrócił uwagę, że to właśnie młodzież mówi o ekologii, emeryturach, podatkach i edukacji. - To wy pokazujecie te priorytety i dzisiaj ta recepta na polską gospodarkę, na kryzys musi odpowiadać na te wyzwania, o których wy mówicie - zaznaczył Budka.

Jego zdaniem pomoc państwa musi być także solidarna. - Nie może być tak, że ktoś jest pomijany w pomocy dlatego, że mieszka w miejscowości, która jest zbyt mała albo zbyt duża. Albo że ma tylko małą czy dużą firmę. Solidarność polega na tym, że państwo pomaga wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie, bez względu na to, czy mieszkają w dużej czy małej gminie, bez względu na to, czy prowadzą duży czy mały biznes. I wreszcie bez względu na to, czy mają taki czy inny kod PKD - wskazywał Budka.

Solidarność - dodał - oznacza również to, że "jeżeli państwo blokuje jakąś działalność, to musi pomóc wszystkim, którzy ucierpieli i nie może wyłączać z odszkodowań tych, którzy się państwu nie podobają".

PO przedstawiła "Receptę na kryzys" TVN24

"Trzy kroki ku normalności"

Lider PO przedstawił "trzy kroki ku normalności", które - jak mówił - pozwolą Polsce znów się rozwijać. - To skrócona recepta na sukces - oświadczył.

Pierwszy z kroków to obniżenie podatku VAT do 5 procent na rok dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej. - To jest realne, to jest potrzebne, to będzie znakomity impuls dla całej gospodarki - ocenił Budka.

Drugi element zakłada, że minimalna kwota wolna od podatku będzie wynosić 10 tysięcy złotych. - Praca w Polsce musi się opłacać. Wszyscy, którzy płacą podatki, muszą mieć pewność, że jakaś ich część zostanie w ich kieszeni - powiedział szef PO.

Zgodnie z trzecim zaprezentowanym przez Budkę krokiem, państwo zwróci koszt dwóch semestrów studentom, którzy stracili pracę. - Wy, ludzie młodzi, którzy straciliście pracę, a chcecie dalej studiować, musicie mieć pewność, że państwo wam pomoże - oświadczył Budka.

Rekompensaty, handel w niedzielę

Podczas sobotniej prezentacji programowej PO w krótkich filmikach wystąpiło troje posłów Koalicji Obywatelskiej.

- Konstytucja zapewnia swobodę działalności gospodarczej. Jeśli rząd ogranicza tę swobodę, musi zapewnić stosowną rekompensatę - mówiła Mirosława Nykiel. Podkreślała, że często "chaotycznie organizowana pomoc nie trafia do każdego przedsiębiorcy". - Dlatego proponujemy ustawowe rekompensaty dla każdego przedsiębiorcy, który ucierpiał w wyniku decyzji rządu bez względu na rodzaj PKD. Pomoc rządu powinna być szybka, godziwa i sprawiedliwa - dodała Nykiel.

Mirosław Suchoń z Nowoczesnej opowiedział się za przywróceniem handlu w niedziele. Przekonywał, że "dziś, gdy mamy czas pandemii, uwolnienie handlu w niedziele pozwoliłoby, by ludzie mieli dodatkową pracę i nie musieli tłoczyć się w sklepach, idąc na codzienne zakupy".

- Handel w niedzielę pozwoliłby ludziom przedsiębiorczym zyskać nowy impuls, żeby firmy nie upadły - przekonywał. - Uwolnijmy handel w niedzielę, gwarantując jednocześnie pracownikom dwie wolne niedziele w każdym miesiącu - mówił Suchoń.

Poseł Maria Janyska mówiła, że "przedsiębiorcy nie inwestują", bo w stanowieniu prawa panuje chaos. - Jednego dnia rząd otwiera jakąś branże, innego zamyka, a prawo musi być przewidywalne - powiedziała.

- Platforma Obywatelska ma przygotowany kompleksowy projekt zmian w tworzeniu prawa gospodarczego - przekonywała Janyska. Zawiera on między innymi obowiązek konsultowania z przedsiębiorcami wszystkich projektów i obowiązywanie ich od roku następnego wobec tego, w którym zostały uchwalone. Musimy odbudować zaufanie do państwa i do prawa - dodała posłanka.

Autor:js/kab

Źródło: PAP