Kidawa-Błońska: nie czuję się jak na Titanicu, chociaż to bardzo trudny czas

Czasami taki trudny moment jest potrzebny, żeby wyjść z niego obronną ręką i pokazać nową jakość - mówiła w TVN24 o sytuacji w Platformie Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu. Przyznała, że "to jest bardzo trudny czas dla Platformy".

Kidawa-Błońska: to bardzo trudny czas dla Platformy

O sytuacji w PO mówiła we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu z Koalicji Obywatelskiej, członkini zarządu Platformy Obywatelskiej. Powiedziała, że "nie czuje się jak na Titanicu, chociaż czuje, że to jest bardzo trudny czas dla Platformy".

- Czasami taki trudny moment jest potrzebny, żeby wyjść z niego obronną ręką i pokazać nową jakość. Wierzę, że praca moja, moich kolegów i to, co się tutaj dzieje, pozwoli nam wyjść ofensywnie i zaproponować nową jakość w polityce - mówiła.

Jej zdaniem "żadnemu ugrupowaniu nie poświęcano tyle uwagi przez ostatni rok co Koalicji Obywatelskiej i Platformie Obywatelskiej". - Nasza nazwa jest odmieniana przez wszystkich i wszyscy oczekują, że natychmiast zmienimy Polskę. Dlatego te wszystkie informacje, że już straciliśmy kontakt z ludźmi są przedwczesne. Gdyby tyle o nas nie mówiono, to by znaczyło, że nikt nie wiąże z nami żadnych nadziei - oceniła Kidawa-Błońska.