Rozpoczyna się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej

Początek Rady Krajowej PO zaplanowany jest na godzinę 10. Wcześniej obraduje Zarząd Krajowy. Śledź relację na żywo:

9:56 Bogdan Zdrojewski o możliwym powrocie Tuska: to nie jest jedyny scenariusz, ale moim zdaniem najbardziej optymalny

9:51 Stanisław Gawłowski: Donald Tusk ma zdolność do zjednywania sobie polityków, także opozycji

9:46 Donald Tusk wraca do przywództwa PO? Bartosz Arłukowicz, mówiąc o takim możliwym scenariuszu, stwierdził, że "to jest najlepsza informacja dla nas wszystkich, dla Platformy Obywatelskiej, ale też dla polskiej polityki, bo coś się zmienia dzisiaj w polskiej polityce".

9:45 Narady Platformy Obywatelskiej obserwuje na miejscu reporter TVN24 Radomir Wit.

9:41 Dzień dobry, zaczynamy relację z sobotnich obrad kierownictwa Platformy Obywatelskiej, dotyczących przyszłości partii. Początek Rady Krajowej PO zaplanowano na godzinę 10.

"Same pozytywne scenariusze"

W piątek po południu zebrało się prezydium PO (to między innymi szef, wiceszefowie i sekretarz generalny partii), które zakończyło cykl rozmów z udziałem Tuska, Budki oraz Trzaskowskiego. Podczas obrad Prezydium ustalono ostatnie szczegóły sobotnich roszad we władzach Platformy. Budka zapewnił w piątek, że trzem liderom PO udało się osiągnąć porozumienie, choć nie chciał mówić o konkretach. - Jutro przeze mnie, jako przewodniczącego, zostanie zaprezentowany konkretny scenariusz. Na razie przedstawiłem to rozszerzonemu Prezydium, jutro przedstawiam go Zarządowi Platformy - powiedział Budka po piątkowym spotkaniu.

- To mój autorski scenariusz, w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki - mówił Budka. - Udało mi się zaprosić Donalda Tuska, by bardzo aktywnie, na 100 procent, a nawet na 110 procent wrócił do polskiej polityki - dodał. Dopytywany, czy będzie to również ważny dzień dla Rafała Trzaskowskiego, Budka odpowiedział, że "to będzie ważny dzień dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej, dla całej opozycji". Nie odpowiedział na pytanie, czy rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii. - Tu będą same pozytywne scenariusze - oświadczył.

"To będzie ważny dzień dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej i dla całej opozycji"

"Najważniejszy dzień w historii Platformy Obywatelskiej"

Wiceszef PO Tomasz Siemoniak pytany w piątek w "Faktach po Faktach", czy Donald Tusk wróci na stanowisko szefa partii, odpowiedział, że w sobotę odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej i tam zapadną decyzje. Dodał jednak, że "jest spokojny o to, zwłaszcza po dzisiejszych konsultacjach, naradach, że jutro o tej porze będzie można powiedzieć, wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, że Donald Tusk jest liderem Platformy Obywatelskiej".

- Jestem przekonany, że czeka nas najważniejszy dzień w historii Platformy Obywatelskiej i bardzo ważny dzień dla polskiej demokracji – ocenił. - Poprzedni najważniejszy to było odejście Donalda Tuska. Okazało się, że to przyniosło różne złe skutki. Gdy Donald Tusk wraca, na pewno jest to coś bardzo ważnego - powiedział Siemoniak.

Siemoniak: czeka nas najważniejszy dzień w historii Platformy Obywatelskiej

