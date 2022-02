Pląsawica Huntingtona. Profesor Mirosław Ząbek o pionierskiej operacji: niesie dużą nadzieję

Choroba Huntingtona to są bardzo silne, przymusowe, niezależne od naszej woli ruchy, ale przede wszystkim degradacja intelektualna - mówił w rozmowie z TVN24 profesor Mirosław Ząbek. To pod jego kierownictwem odbywają się w Warszawie pierwsze w Europie operacje, które mają pomóc chorym dotkniętym pląsawicą.

W Warszawie pod kierownictwem profesora Mirosława Ząbka, neurochirurga ze Szpitala Bródnowskiego, odbywają się pierwsze w Europie operacje, które mają pomóc chorym na pląsawicę Huntingtona. - To jest śmiertelna, genetycznie uwarunkowana choroba (…). Człowiek ma 23 pary chromosomów. Każdy chromosom ma tysiące genów i jeden z tych chromosomów – numer 4 – który ma 1297 genów, dochodzi do mutacji jednego z nich, odpowiedzialnego za produkcję szkodliwego białka, które wywołuje ciężkie objawy choroby - tłumaczył w rozmowie z TVN24 profesor Ząbek.

Opinia publiczna dowiedziała się szerzej o pląsawicy Huntingtona dzięki amerykańskiemu serialowi "Doktor House". Jedna z głównych bohaterek, znana jako "Trzynastka", grana przez Olivię Wilde, cierpiała na to schorzenie.

Profesor Ząbek: zmienia się oblicze medycyny

Rozmówca TVN24 zauważył, że "operacja jest niezwykle skomplikowana". - Jest to w zasadzie druga operacja w Europie, pierwszą zrobiliśmy dwa dni temu. Niesie dużą nadzieję dla pacjentów, ale ona wymaga na każdym etapie przebiegu nieprawdopodobnego zaangażowania i sprzętu. Choćby taka prosta rzecz, że wektor wirusowy musi przylecieć z Ameryki do nas z cały czas monitorowaną temperaturą minus 90 stopni Celsjusza - powiedział.

- Operacja odbywa się w silnym polu magnetycznym. Tam, gdzie odbywa się operacja, nie może się znaleźć nic, co zawiera metal, czyli respirator, kardiomonitor, wiertarki szybkoobrotowe. Wszystko musi być z tytanu lub innych materiałów, których nie przyciąga rezonans magnetyczny - wyjaśnił. Jak dodał, operacja może trwać nawet 10 godzin.

Zdaniem profesora "zmienia się oblicze medycyny". - To są historyczne wydarzenia. Dzisiejsze możliwości diagnostyczne, mikroskopowe, molekularne, tak już daleko poszły, że jesteśmy w stanie znaleźć defekt genetyczny, który jest odpowiedzialny za chorobę - tłumaczył.

"Wszystko jest jeszcze do końca nieznane"

Pytany o przewidywania wobec operowanej osoby, profesor zauważył, że "wszystko jest jeszcze do końca nieznane". - Jest to udowodnione na doświadczeniach, że gen, który podajemy, jest nieszkodliwy, nie powoduje patologii, jest w stanie zablokować gen, który u chorego wadliwie działa. Z punktu widzenia naszej wiedzy, wiemy, że zatrzymamy produkcję tego szkodliwego białka. W najgorszym przypadku możemy tylko spowolnić postęp choroby, w lepszym - zatrzymać postęp choroby, a w najlepszym może i cofnąć albo zmniejszyć objawy, które w tej chwili są - powiedział.

- Choroba Huntingtona to są bardzo silne, przymusowe, niezależne od naszej woli ruchy, ale przede wszystkim degradacja intelektualna, zaburzenia pamięci, depresja. Jest to śmiertelna choroba, która rok po roku prowadzi do coraz większego inwalidztwa - mówił.