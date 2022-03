Co ze zmianą konstytucji? Terlecki: rozmawiamy z nieudolną opozycją. Hołownia: nie mają żadnego projektu

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy , która ma umożliwić mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Rzecznik rządu Piotr Mueller podkreślał, że przepisy te mówią o "mrożeniu", a nie konfiskacie majątków, bo do tego "niezbędna jest zmiana konstytucji". - Czas mrożenia zabezpieczy te majątki przed tym, aby właśnie później, po zmianach przepisów konstytucyjnych, można było podjąć dalsze działania - wyjaśniał.

Hołownia: Są prostsze metody. Nie trzeba zmieniać konstytucji

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, powiedział, że "nie zauważył żadnych objawów rozmowy" ze strony rządzących. - To, co się działo w KPRM, nie było żadną rozmową tylko ustawką - dodał.

- Ale do zrobienia tych rzeczy, które oni chcą zrobić, nie potrzeba zmiany konstytucji. Są prostsze metody. (...) Nie położyli żadnego projektu, bo przypuszczam, że go nawet nie mieli - mówił Hołownia. Ocenił, że "obrzydliwe jest to, że oni to robią, kiedy ludzie giną na Ukrainie".