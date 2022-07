Planowane podwyżki dla polityków. "Jest coś takiego, jak wyczucie czasu"

czytaj dalej

Zaufanie jest zawsze odpowiedzią na niepewność, na ryzyko. Ryzyko w stosunku do władzy polega na tym, że wybierając władzę, ryzykujemy, że ona nie spełni naszych oczekiwań. To jest pewna gra, pewien zakład - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Piotr Sztompka, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodał, pandemia była czasem, kiedy kluczowe czynniki zaufania do władzy były bardzo często podważane.