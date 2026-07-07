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Prezydent oraz szefowie MON i MSZ będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze

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W Ankarze odbędzie się szczyt NATO
Sekretarz generalny NATO o spotkaniu szefów MSZ państw sojuszu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FILIP SINGER/PAP/EPA
Prezydent Karol Nawrocki, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski będą reprezentować Polskę na rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Ankarze. Głównym celem ma być potwierdzenie jedności Sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy.

W miniony piątek w trakcie wspólnej konferencji minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiadali, że celem szczytu NATO w Ankarze będzie pokazanie jedności Sojuszu.

Szef polskiej dyplomacji poinformował, że Rada Ministrów uchwaliła stanowisko na szczyt Sojuszu, które przekazano prezydentowi. Sikorski zaznaczył, że w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły polityczne mówią i działają jednym głosem.

Harmonogram szczytu NATO w Ankarze

Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się we wtorek i potrwa do środy. Polskę na szczycie będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

We wtorek od godziny 19.15 czasu lokalnego rozpocznie się ceremonia powitań głów państw i szefów rządów w Pałacu Prezydenckim w kompleksie Bestepe w Ankarze. O godzinie 20.10 prezydent wraz z małżonką wezmą udział w uroczystym obiedzie wydawanym przez prezydenta Turcji i małżonkę dla przywódców państw uczestniczących w Szczycie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

O godzinie 19.45 zaplanowano roboczą kolację Rady NATO-Ukraina na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. O 20.15 rozpocznie się robocza kolacja Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów obrony.

Szef MON we wtorek weźmie udział od godziny 9.30 czasu lokalnego w NATO Summit Defence Industry Forum, zaś po południu przewidziano spotkania bilateralne z ministrem obrony Łotwy, ministrem ds. przemysłu obronnego Australii, ministrem obrony Nowej Zelandii oraz ministrem obrony Królestwa Niderlandów. Około godziny 15.30 w centrum medialnym Szczytu NATO zaplanowano briefing prasowy Kosiniaka-Kamysza.

Posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów, które będzie kluczowym punktem szczytu, odbędzie się w środę od godziny 11.15 czasu lokalnego.

Następnie, w środę, o godzinie 14.15 przewidziano spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Około godziny 15.30 Nawrocki ma spotkać się z przedstawicielami mediów.

W Ankarze odbędzie się szczyt NATO
W Ankarze odbędzie się szczyt NATO
Źródło zdjęcia: FILIP SINGER/PAP/EPA

Prezydencka małżonka Marta Nawrocka w środę od godziny 11.40 weźmie udział w spotkaniu współmałżonków głów państw i szefów rządów przy Okrągłym Stole pod tytułem "Dzieci, technologie i bezpieczeństwo: ochrona przyszłego pokolenia".

Szczyt NATO w cieniu żądań USA wobec sojuszników

Według nieoficjalnych informacji, przywódcy krajów NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić w Ankarze "niezłomne zobowiązanie" do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. To najważniejszy zapis traktatu, stanowiący, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków organizacji będzie traktowany jak atak na wszystkich.

Spotkanie w Turcji odbędzie się w czasie, gdy USA, najsilniejsze państwo NATO, domagają się głębokich zmian w funkcjonowaniu Sojuszu i przejęcia przez europejskie państwa członkowskie większej odpowiedzialności za obronę konwencjonalną - to koncepcja tak zwanego NATO 3.0.

Podstawowym elementem tej zmiany ma być zwiększenie przez państwa Europy wydatków na obronę, opierające się na zobowiązaniu podjętym rok temu na szczycie w Hadze, by przeznaczać na obronność 5 procent PKB rocznie do 2035 roku.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił, że wśród wyzwań stojących przed państwami członkowskimi są zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Spotkanie w Ankarze w 2026 roku to drugi szczyt NATO organizowany przez Turcję. W 2004 roku w Stambule odbył się przełomowy szczyt, w którym uczestniczyli przywódcy 26 państw członkowskich Sojuszu. Miał on miejsce zaledwie kilka miesięcy po największej dotychczas rundzie rozszerzenia NATO, czyli przyjęciu siedmiu nowych członków.

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Źródło: PAP
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Tagi:
NATOKarol NawrockiWładysław Kosiniak-KamyszRadosław SikorskiTurcja
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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