PKW pisze w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Jest oświadczenie

Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła nie zajmować stanowiska w sprawie mandatów byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. PKW opublikowała oświadczenie dotyczące obsadzenia miejsca sejmowego po Kamińskim i wskazała, kto miałby go zastąpić, ale zaznaczyła, że "nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia". Pismo stanowi odpowiedź na wniosek marszałka Sejmu Szymona Hołowni, dotyczący obsadzenia mandatów po Kamińskim oraz Wąsiku.

"Państwowa Komisja Wyborcza, odnosząc się do pism Pana Marszałka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów po posłach: Panu Mariuszu Kamińskim i Panu Macieju Romanie Wąsiku zauważa, że wnioski te były wówczas przedwczesne, gdyż w tym czasie nie zaczął nawet biec termin do wniesienia odwołania od postanowień Marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, albowiem nie doręczono tych postanowień posłom" - czytamy.

W oświadczeniu PKW napisała, że orzeczenia dwóch izb Sądu Najwyższego w sprawie mandatu Kamińskiego "są ze sobą zasadniczo sprzeczne, a przyjęcie któregokolwiek z nich za jedynie obowiązujące w sprawie implikuje odmienną sytuację dla odwołującego się posła i jednocześnie dla czynności podejmowanych w sprawie przez samego Pana Marszałka, w tym dla istnienia lub nieistnienia podstaw faktycznych i prawnych do zawiadamiania przez Pana Marszałka kolejnego kandydata (...) o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu posła".

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu tej sprawy do nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli Nadzwyczajnej.