PKW podała pierwsze informacje o wyborach

W niedzielę Polacy głosują w drugiej turze wyborów prezydenckich. W trakcie pierwszej konferencji prasowej PKW po godzinie 10, przewodniczący Sylwester Marciniak poinformował o dotychczasowym przebiegu wyborów. - Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o incydentach związanych z otwarciem lokali wyborczych, ani też terminowym rozpoczęciem głosowania - powiedział.

Marciniak podkreślił, że nie odnotowano żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania: - Wybory są bardzo spokojne - dodał.

Kolejne konferencje prasowe PKW, w trakcie których poznamy szczegóły dotyczące frekwencji wyborczej, przewidziano na godz. 13:30, 18:30 i 22 po zakończeniu głosowania.

Apel szefa PKW

Szef PKW w trakcie konferencji zaapelował także do wyborców, aby nie czekali z głosowaniem do ostatniej chwili. Lokale wyborcze będą otwarte do 21.

- Żeby zapewnić tajność głosowania, po wypełnieniu karty do głosowania należy ją złożyć i wrzucić do urny - zaznaczył Marciniak.

Dodał, że dotychczas odnotowano 88 przypadków ewentualnych wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń, przy czym zdecydowana większość - 77 - dotyczy uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszenia czy banneru. - Jeśli chodzi o wykroczenia określone w kodeksie wyborczym, mamy odnotwane 60 takich przypadków, przy czym 42 sytuacje dotyczą prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej, a 15 sytuacji - niszczenie materiałów wyborczych – powiedział Marciniak.

- Dotychczas odnotowano jeden przypadek, gdzie jest podejrzenie uszkodzenia mienienia z odpowiedniego artykułu kodeksu karnego (...) czyli mamy tylko jedno zgłoszenie dotyczące przestępstwa - mówił szef PKW.

Zwrócił uwagę, że liczba zgłoszonych przestępstw jest mniejsza niż o tej samej porze podczas I tury – wówczas były trzy takie przypadki, a teraz jest jeden. Natomiast zgłoszeń wykroczeń wyborczych odnotowano wówczas 119, a w tej chwili - 148.